"Арсенал" уволил скаута, отыскавшего Фабрегаса
Среди 55 сотрудников, которых увольняет "Арсенал", оказался и знаменитый скаут Франсис Кагигао, отыскавший немало классных игроков для клуба.
В среду "канониры" объявили, что уволят 55 своих сотрудников, чтобы сберечь средства для инвестиций в состав.
В числе этих 55 человек есть несколько скаутов, включая Кагигао, исполнявшего ключевую роль в скаутском департаменте "Арсенала" на протяжении более десятилетия.
Как сообщает Daily Mail, именно Франсис открыл для лондонского клуба таланты Сеска Фабрегаса, Эктора Беллерина и Габриэля Мартинелли.
Увольнение Кагигао и его коллег связано не только с экономическим кризисом, но и изменением политики "Арсенала" по комплектации состава — в последнее время клуб предпочитает делать ставку не на чутье скаутов, а на связи авторитетных агентов вроде Киа Джурабчана.
06.08.2020 09:00
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Зато подписывают сбитых летчиков вроде Луиза, Виллиана, Крута. Просто топчики
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Арсен в гробу переворачивается
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в последнее время клуб предпочитает делать ставку не на чутье скаутов, а на связи авторитетных агентов вроде Киа Джурабчана.
Ну это, без сомнения, пусть к успеху. Не клуб, а ходячий кекес.
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