"Арсенал" уволил скаута, отыскавшего Фабрегаса

Среди 55 сотрудников, которых увольняет "Арсенал", оказался и знаменитый скаут Франсис Кагигао, отыскавший немало классных игроков для клуба.

В среду "канониры" объявили, что уволят 55 своих сотрудников, чтобы сберечь средства для инвестиций в состав.



В числе этих 55 человек есть несколько скаутов, включая Кагигао, исполнявшего ключевую роль в скаутском департаменте "Арсенала" на протяжении более десятилетия.



Как сообщает Daily Mail, именно Франсис открыл для лондонского клуба таланты Сеска Фабрегаса, Эктора Беллерина и Габриэля Мартинелли.



Увольнение Кагигао и его коллег связано не только с экономическим кризисом, но и изменением политики "Арсенала" по комплектации состава — в последнее время клуб предпочитает делать ставку не на чутье скаутов, а на связи авторитетных агентов вроде Киа Джурабчана.