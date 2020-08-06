"Арсенал" уволил скаута, отыскавшего Фабрегаса

Франсис Кагигао Среди 55 сотрудников, которых увольняет "Арсенал", оказался и знаменитый скаут Франсис Кагигао, отыскавший немало классных игроков для клуба.

В среду "канониры" объявили, что уволят 55 своих сотрудников, чтобы сберечь средства для инвестиций в состав.

В числе этих 55 человек есть несколько скаутов, включая Кагигао, исполнявшего ключевую роль в скаутском департаменте "Арсенала" на протяжении более десятилетия.

Как сообщает Daily Mail, именно Франсис открыл для лондонского клуба таланты Сеска Фабрегаса, Эктора Беллерина и Габриэля Мартинелли.

Увольнение Кагигао и его коллег связано не только с экономическим кризисом, но и изменением политики "Арсенала" по комплектации состава — в последнее время клуб предпочитает делать ставку не на чутье скаутов, а на связи авторитетных агентов вроде Киа Джурабчана.


Метки Арсенал

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. division 06.08.2020 09:53 # division
    Зато подписывают сбитых летчиков вроде Луиза, Виллиана, Крута. Просто топчики

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  2. shinigami 06.08.2020 09:31 # shinigami
    Арсен в гробу переворачивается

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  3. vyrentz 06.08.2020 09:23 # vyrentz
    в последнее время клуб предпочитает делать ставку не на чутье скаутов, а на связи авторитетных агентов вроде Киа Джурабчана.

    Ну это, без сомнения, пусть к успеху. Не клуб, а ходячий кекес.

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