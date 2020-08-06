Скоулз советует МЮ купить Кейна, а не Санчо

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рекомендовал "красным дьяволам" потратиться на нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, а не на вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

В данный момент "Юнайтед" продолжает переговоры со своими коллегами из Дортмунда о сделке, стоимость которой может превысить 100 миллионов фунтов.



Однако Скоулз не думает, что 20-летний англичанин должен быть приоритетной трансферной целью для главного тренера "дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.



"Нет, не думаю. Не поймите меня неправильно, потому что Санчо — первоклассный футболист, и я думаю, он усилил бы любую команду в мировом футболе. "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Барселона", "Реал" — он усилил бы их всех".



"Его статистика говорит, что он бомбардир, он будет много создавать и много забивать сам. Нет сомнений, что он стал бы полезным дополнением к команде".



"Просто я думаю, что у нас и так есть трое форвардов или фланговых нападающих, очень похожих на Санчо. Возможно, они не так хороши, как он, но по своему потенциалу — вполне".



"Лично я бы сильнее хотел заполучить Харри Кейна на данной стадии, чем Санчо. Но не поймите меня неправильно — как я уже сказал, Санчо является первоклассным футболистом".



"Я лишь думаю, что "Юнайтед" нужен центральный нападающий, настоящий 9-й номер, настоящий бомбардир, и Кейн видится мне именно таким игроком".



"Однако нужно учитывать мнение Оле, потому что в данную минуте не похоже, что он хочет такого рода центрального нападающего", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.