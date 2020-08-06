"Юнайтед" не приблизился к покупке Санчо

Боссы дортмундской "Боруссии" сообщили, что "Манчестер Юнайтед" ничуть не близок к покупке вингера Джейдона Санчо.

На протяжении последних дней пресса твердила, что "Юнайтед" продвигается в переговорах с "Боруссией" и уже согласовал условия личного контракта с самим Санчо.



Однако в реальности ситуация обстоит несколько иначе. "Боруссия" назначила за Джейдона цену в 120 миллионов евро (108 млн. фунтов), от которой "красные дьяволы" очень далеки. В Дортмунде не ожидают, что игрок будет скандалить по поводу отсутствия прогресса в переговорах двух клубов.



"Пока что между "Боруссией" и "Манчестер Юнайтед" не было контакта насчет Санчо — ни напрямую, ни через посредников", — сообщил генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке SZ.



"Я полагаю, что в понедельник Джейдон отправится с нами в тренировочный лагерь в преддверии нового сезона".



"Мы никогда не получали никакого предложения по Санчо, но мы сработали на упреждение, установив минимум, который нужно заплатить. Я не ожидаю никаких сложностей. Джейдон принял нашу позицию, он очень приятный и честный парень", — высказался спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк.