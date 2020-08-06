Светская хроника за четверг

"Челси" хочет укрепить центр обороны Хосе Хименесом. "Арсенал" сделал выбор между Виллианом и Филиппе Коутиньо. УЕФА запретил игрокам обмениваться футболками. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Вингер "Реала" Гарет Бэйл хочет вернуться в Премьер-Лигу. (Daily Star)



"Ливерпулю" придется заплатить 20 миллионов фунтов, чтобы заполучить защитника "Норвича" Джамала Льюиса. (The Athletic)



"Челси" надеется приобрести центрального защитника "Атлетико" Хосе Хименеса за 60 млн. фунтов. (Football Insider)



"Челси" значительно продвинулся в переговорах о покупке левого защитника "Реала" Серхио Регилона. (ESPN)



Голкипер Марк-Андре Тер Штеген отверг интерес "Челси" и теперь подпишет новый пятилетний контракт с "Барселоной". (Mundo Deportivo)



Вингер "Челси" Виллиан на пороге перехода в "Арсенал". (Le10 Sport)



Виллиан получит в "Арсенале" трехлетний контракт с зарплатой свыше 100 тыс. фунтов в неделю. (talkSPORT)



"Арсенал" был вынужден выбирать между Виллианом и Филиппе Коутиньо, в итоге выбрав первого. (Daily Mirror)



Новоиспеченный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери хочет заполучить полузащитника "Арсенала" Маттео Гендузи. (Foot Mercato)



"Вердер" хочет арендовать 20-летнего вингера "Манчестер Юнайтед" Тахита Чонга. (Bild)



"Тоттенхэм" вступил в борьбу за алжирского вингера "Брентфорда" Саида Бенрахму. (Daily Mirror)



Оцениваемый в 35 млн. фунтов защитник Серж Орье, вероятно, покинет "Тоттенхэм" этим летом. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" и "Эвертон" интересуются вингером "Байера" Леоном Бэйли. (Sport 1)



"Лидсу" нужен защитник "Тоттенхэма" Хуан Фойт. (Daily Star)



"Фулхэм" попытается опередить "Саутгемптон" в борьбе за защитника "Тоттенхэма" Кайла Уолкер-Питерса. (Evening Standard)



"Кристал Пэлас" сделал предложение экс-вингеру "Борнмута" Райану Фрэйзеру. (The Guardian)



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Премьер-Лига рассчитывает на возвращение фанатов на стадионы в октябре. (Daily Express)



Премьер-Лига надеется вернуть зрителей на трибуны с помощью экспресс-тестов на COVID-19. Результат можно будет получить в течение 90 минут. (Daily Mail)



Премьер-Лига предлагает запретить рисковать линии для определения офсайдов при работе VAR во время прямых телевизионных трансляций. (Daily Mirror)



УЕФА запретил игрокам обмениваться футболками в матчах еврокубков. (ESPN)



Президент УЕФА Александер Чеферин поддержал игроков, решивших вставать на колено перед матчами Лиги Чемпионов. (Daily Mirror)