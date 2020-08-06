"Арсенал" близок к сделке по Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Арсенал" значительно продвинулся в переговорах об аренде полузащитника Филиппе Коутиньо, принадлежащего "Барселоне".

Сейчас "Барселона" отчаянно пытается избавиться от Коутиньо, приобретенного в январе 2018 у "Ливерпуля" за 142 миллиона фунтов. Ввиду отсутствия щедрых покупателей клуб с "Ноу Камп" согласен отправить Филиппе в аренду.

Как сообщает каталонское издание Sport, Коутиньо находится на пороге того, чтобы присоединиться к "Арсеналу". Большим козырем "канониров" стали их отношения с агентом 28-летнего бразильца Киа Джурабчаном, клиентами которого также являются Давид Луис с Седриком Соарешем и который сейчас дополнительно занят оформлением трансфера Виллиана на "Эмирейтс".

Добавим, что в данный момент Коутиньо завершает сезон в "Баварии" на правах аренды, однако чемпионы Бундеслиги уже давно решили, что не будут выкупать экс-игрока "Ливерпуля".


Метки Арсенал, Барселона, Коутиньо

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2020 00:05

Количество просмотров Просмотров: 501

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  1. mancunia-planet 06.08.2020 00:33 # mancunia-planet
    Всё, он в Арсенале считай!) Осталось Джонса в оборону купить и можно не начинать)

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  2. vyrentz 06.08.2020 00:24 # vyrentz
    Не выиграет ЛЧ с Арсеналом, скриньте!

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  3. noi39 06.08.2020 00:19 # noi39
    Эх,Фил,легендой ты не стал,а всё деньги!

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  4. largo-winch 06.08.2020 00:10 # largo-winch
    Шлю.ха

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  5. raimbek1 06.08.2020 00:08 # raimbek1
    Коутиньо и Виллиан, неплохое усиление

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