"Арсенал" близок к сделке по Коутиньо

"Арсенал" значительно продвинулся в переговорах об аренде полузащитника Филиппе Коутиньо, принадлежащего "Барселоне".

Сейчас "Барселона" отчаянно пытается избавиться от Коутиньо, приобретенного в январе 2018 у "Ливерпуля" за 142 миллиона фунтов. Ввиду отсутствия щедрых покупателей клуб с "Ноу Камп" согласен отправить Филиппе в аренду.



Как сообщает каталонское издание Sport, Коутиньо находится на пороге того, чтобы присоединиться к "Арсеналу". Большим козырем "канониров" стали их отношения с агентом 28-летнего бразильца Киа Джурабчаном, клиентами которого также являются Давид Луис с Седриком Соарешем и который сейчас дополнительно занят оформлением трансфера Виллиана на "Эмирейтс".



Добавим, что в данный момент Коутиньо завершает сезон в "Баварии" на правах аренды, однако чемпионы Бундеслиги уже давно решили, что не будут выкупать экс-игрока "Ливерпуля".