"Арсенал" близок к сделке по Коутиньо
"Арсенал" значительно продвинулся в переговорах об аренде полузащитника Филиппе Коутиньо, принадлежащего "Барселоне".
Сейчас "Барселона" отчаянно пытается избавиться от Коутиньо, приобретенного в январе 2018 у "Ливерпуля" за 142 миллиона фунтов. Ввиду отсутствия щедрых покупателей клуб с "Ноу Камп" согласен отправить Филиппе в аренду.
Как сообщает каталонское издание Sport, Коутиньо находится на пороге того, чтобы присоединиться к "Арсеналу". Большим козырем "канониров" стали их отношения с агентом 28-летнего бразильца Киа Джурабчаном, клиентами которого также являются Давид Луис с Седриком Соарешем и который сейчас дополнительно занят оформлением трансфера Виллиана на "Эмирейтс".
Добавим, что в данный момент Коутиньо завершает сезон в "Баварии" на правах аренды, однако чемпионы Бундеслиги уже давно решили, что не будут выкупать экс-игрока "Ливерпуля".
06.08.2020 00:05
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Всё, он в Арсенале считай!) Осталось Джонса в оборону купить и можно не начинать)
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Не выиграет ЛЧ с Арсеналом, скриньте!
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Эх,Фил,легендой ты не стал,а всё деньги!
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Шлю.ха
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Коутиньо и Виллиан, неплохое усиление
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