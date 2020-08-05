"Юнайтед" еще раз победил ЛАСК

"Манчестер Юнайтед" снова одержал победу над ЛАСКом — на сей раз со счетом 2:1 — и теперь выходит в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграет с "Копенгагеном".

Относительно первой встречи пять месяцев назад в стартовом составе "красных дьяволов" произошло два изменения. Вместо Люка Шоу и Бруну Фернандеша появились Тимоти Фосу-Менса и Джесси Лингард.



Катастрофическая разница в счете после первого матча в некоторой степени раскрепостила гостей, которые довольно неплохо начали матч.



Уже на 10-й минуте только перекладина спасла "Юнайтед" после удара головой Андреса Андраде.



У ЛАСКа было еще несколько неплохих подходов, а вот "Юнайтед" в первом тайме разочаровал, ни разу не пробив в створ за 45 минут. Хозяева регулярно добирались до чужой штрафной, но когда нужно было нанести удар или отдать решающую передачу, впадали в ступор.



Второй тайм начался еще более неожиданно. Филипп Визингер отважился на удар с 22 метров и попал точно в верхний угол ворот Серхио Ромеро — 0:1.



Однако уже на 57-й минуте "дьяволы" отыгрались. Хуан Мата великолепным пасом отправил в прорыв Лингарда, который хладнокровно реализовал выход один на один — 1:1.



В дальнейшем обе команды старались атаковать, но получалось довольно бестолково. Развязка наступила только на 88-й минуте, когда едва вышедший на замену Антони Мартиаль получил короткий пас от Маты и сразу же выскочил один на один, пробив голкипера низом — 2:1.



Гости могли отыграться на последних секундах, однако Ромеро отразил удар соперника пяткой.



"Юнайтед" снова переиграл ЛАСК, хотя и не так изящно, как в первой встрече. "Дьяволы" не напрягались и устроили себе разминку перед более тяжелыми матчами.



"Манчестер Юнайтед" — ЛАСК — 2:1 (0:0) по сумме двух матчей — 7:1



Голы: Лингард 57, Мартиаль 88 — Визингер 55.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Фосу-Менса (Менджи 84), Байи, Магуайр, Уильямс (Чонг 72), Мата, Мактоминей, Фред (Перейра 64), Лингард (Погба 63), Джеймс (Мартиаль 84), Игало.



ЛАСК: Шлагер, Андраде (Филипович 80), Траунер, Визингер (Забитцер 73), Реннер, Михорль, Холланд, Ранфтль, Балич (Рейтер 66), Рагуж, Фризер.



Предупреждения: Мактоминей — Михорль.