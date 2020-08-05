"Юнайтед" еще раз победил ЛАСК
"Манчестер Юнайтед" снова одержал победу над ЛАСКом — на сей раз со счетом 2:1 — и теперь выходит в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграет с "Копенгагеном".
Относительно первой встречи пять месяцев назад в стартовом составе "красных дьяволов" произошло два изменения. Вместо Люка Шоу и Бруну Фернандеша появились Тимоти Фосу-Менса и Джесси Лингард.
Катастрофическая разница в счете после первого матча в некоторой степени раскрепостила гостей, которые довольно неплохо начали матч.
Уже на 10-й минуте только перекладина спасла "Юнайтед" после удара головой Андреса Андраде.
У ЛАСКа было еще несколько неплохих подходов, а вот "Юнайтед" в первом тайме разочаровал, ни разу не пробив в створ за 45 минут. Хозяева регулярно добирались до чужой штрафной, но когда нужно было нанести удар или отдать решающую передачу, впадали в ступор.
Второй тайм начался еще более неожиданно. Филипп Визингер отважился на удар с 22 метров и попал точно в верхний угол ворот Серхио Ромеро — 0:1.
Однако уже на 57-й минуте "дьяволы" отыгрались. Хуан Мата великолепным пасом отправил в прорыв Лингарда, который хладнокровно реализовал выход один на один — 1:1.
В дальнейшем обе команды старались атаковать, но получалось довольно бестолково. Развязка наступила только на 88-й минуте, когда едва вышедший на замену Антони Мартиаль получил короткий пас от Маты и сразу же выскочил один на один, пробив голкипера низом — 2:1.
Гости могли отыграться на последних секундах, однако Ромеро отразил удар соперника пяткой.
"Юнайтед" снова переиграл ЛАСК, хотя и не так изящно, как в первой встрече. "Дьяволы" не напрягались и устроили себе разминку перед более тяжелыми матчами.
"Манчестер Юнайтед" — ЛАСК — 2:1 (0:0) по сумме двух матчей — 7:1
Голы: Лингард 57, Мартиаль 88 — Визингер 55.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Фосу-Менса (Менджи 84), Байи, Магуайр, Уильямс (Чонг 72), Мата, Мактоминей, Фред (Перейра 64), Лингард (Погба 63), Джеймс (Мартиаль 84), Игало.
ЛАСК: Шлагер, Андраде (Филипович 80), Траунер, Визингер (Забитцер 73), Реннер, Михорль, Холланд, Ранфтль, Балич (Рейтер 66), Рагуж, Фризер.
Предупреждения: Мактоминей — Михорль.
05.08.2020 23:55
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Последние комментарии:
Даже выделить некого особо, матч не нужный. Хорошо хоть резерв побегал, размялись. Теперь все матчи в Германии.
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пилите шахтер на главную, чтобы у хохлов подгорело
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Резерв сильно проседает. Работы очень много у Олега и компании.
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Гордость АПЛ
Завтра ждем прохода волков, а в субботу - позорного вылета Шрусесберри из второсортного турнира
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Выиграли предрешенный матч в эконом-режиме, Сульшеру пора бы приберечь Магваера, почему бы не выпустить Джонса. Джеймс разочаровал, после карантина совсем сник, Лингарда продать
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Лингардиньо вернулся, Санчо не нужен!
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Новость для фан-сайта
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