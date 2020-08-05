"Интер" подтвердит переход Санчеса в четверг

Нападающий Алексис Санчес завершит свой переход из "Манчестер Юнайтед" в "Интер" в течение 24 часов.

Ранее на текущей неделе стало известно, что Санчес договорился о расторжении своего контракта с "Юнайтед" и теперь сможет воссоединиться с "Интером", который арендовал его в этом сезоне.



"Пока это неофициально, но завтра утром мы сделаем официальное заявление. Игрок всецело принадлежит "Интеру". Мы подписали с ним контракт на три сезона. Мы верим в него и в то, что он будет важной частью этой команды. Мы рады, что заключили эту сделку", — сообщил директор "Интера" Джузеппе Маротта Sky Sport Italia перед матчем Лиги Европы с "Хетафе".



Добавим, что формально 31-летний чилиец переходит в "Интер" свободным агентом, но при этом с внушительной компенсацией от "Юнайтед", контракт с которым у него был действителен до 2022 года.