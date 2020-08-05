Натан Аке перешел в "Манчестер Сити"

Натан Аке "Манчестер Сити" объявил о приобретении центрального защитника "Борнмута" и сборной Голландии Натана Аке.

Пройдя медицинское обследование, Аке заключил пятилетний контракт с "горожанами" и стал их вторым новичком в это трансферное окно после вингера Феррана Торреса, купленного у "Валенсии" за 21 миллион фунтов.

Как сообщает BBC, Натан обошелся клубу с "Этихад" в 40 млн. фунтов. Еще 1 млн. фунтов предусмотрен в качестве бонусов.

В 2017 году "Борнмут" выкупил Аке у "Челси" за рекордные для своего клуба 20 млн. фунтов, однако вылет из Премьер-Лиги заставляет "вишенок" устроить распродажу звезд, и Натан лишь стал первой ласточкой этой распродажи.

Отметим, что "Челси" сохранял за собой право перебить любое предложение, которое поступит "Борнмуту" по Аке, однако на "Стэмфорд Бридж" решили не вступать в борьбу за 25-летнего голландца, сыгравшего каждую минуту каждого матча "вишенок" в сезонах Премьер-Лиги 2017/18 и 2018/19.

"Сити" был лучшей командой в Англии на протяжении последнего десятилетия".

"Я мечтал перейти сюда. Это топ-команда, полная игроков мирового уровня. Если посмотреть на этот состав, здесь сплошь громкие имена и игроки с опытом выступлений за сборные".

"Пеп — тренер, которым восхищаются во всем мире, и его достижения в игре говорят сами за себя. Он добился невероятных успехов, и мне очень нравится его стиль футбола".

"Я знаю, что мне придется упорно работать, чтобы играть за эту команду, но ради этого я и перешел сюда. Я сделаю все возможное, чтобы проявить себя и помочь команде завоевать еще больше трофеев", — сообщил Аке.


Метки Аке, Борнмут, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1316

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. raimbek1 05.08.2020 22:52 # raimbek1
    Средний игрок, не лучше того же Отаменди

    (ответить)

  2. chelsiukpro 05.08.2020 22:37 # chelsiukpro
    Я думаю предложи Борнмуту и 30млн за АКЕ они бы приняли т.к. не кому не нужен был кроме голубых! Любят деньгами сорить без дела...

    (ответить)

  3. largo-winch 05.08.2020 22:37 # largo-winch
    хватит испражняться на Чолсы. ХВАТИТ!
    П-Р-Е-К-Р-А-Т-И-Т-Е!

    (ответить)

  4. scholes22 05.08.2020 22:16 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  5. hammersmith 05.08.2020 22:04 # hammersmith
    очередного Ротана подписали, топари

    (ответить)

  6. ensiferum 05.08.2020 22:03 # ensiferum
    Завтра ждём интервью о том, что он хотел остаться в Борнмуте, но его, как раба, продали в Сити.

    (ответить)

  7. b84 05.08.2020 22:02 # b84
    40 лямов за хуй пойми кого
    я ебу цены

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: