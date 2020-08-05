Натан Аке перешел в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" объявил о приобретении центрального защитника "Борнмута" и сборной Голландии Натана Аке.

Пройдя медицинское обследование, Аке заключил пятилетний контракт с "горожанами" и стал их вторым новичком в это трансферное окно после вингера Феррана Торреса, купленного у "Валенсии" за 21 миллион фунтов.



Как сообщает BBC, Натан обошелся клубу с "Этихад" в 40 млн. фунтов. Еще 1 млн. фунтов предусмотрен в качестве бонусов.



В 2017 году "Борнмут" выкупил Аке у "Челси" за рекордные для своего клуба 20 млн. фунтов, однако вылет из Премьер-Лиги заставляет "вишенок" устроить распродажу звезд, и Натан лишь стал первой ласточкой этой распродажи.



Отметим, что "Челси" сохранял за собой право перебить любое предложение, которое поступит "Борнмуту" по Аке, однако на "Стэмфорд Бридж" решили не вступать в борьбу за 25-летнего голландца, сыгравшего каждую минуту каждого матча "вишенок" в сезонах Премьер-Лиги 2017/18 и 2018/19.



"Сити" был лучшей командой в Англии на протяжении последнего десятилетия".



"Я мечтал перейти сюда. Это топ-команда, полная игроков мирового уровня. Если посмотреть на этот состав, здесь сплошь громкие имена и игроки с опытом выступлений за сборные".



"Пеп — тренер, которым восхищаются во всем мире, и его достижения в игре говорят сами за себя. Он добился невероятных успехов, и мне очень нравится его стиль футбола".



"Я знаю, что мне придется упорно работать, чтобы играть за эту команду, но ради этого я и перешел сюда. Я сделаю все возможное, чтобы проявить себя и помочь команде завоевать еще больше трофеев", — сообщил Аке.