"Брентфорд" установил цену за Бенрахму

"Брентфорд" потребует свыше 25 миллионов фунтов от клубов Премьер-Лиги, заинтересованных в вингере Саиде Бенрахме.

Вот уже несколько недель слухи упорно отправляют Бенрахму в "Челси". Также интерес к техничному игроку сборной Алжира приписывают "Арсеналу", "Вест Хэму", "Астон Вилле" и "Лидсу".



Накануне "пчелы" потерпели поражение 1:2 от "Фулхэма" в финале плей-офф Чемпионшипа, однако невыход в Премьер-Лигу не заставит клуб отпустить своего, возможно, лучшего игрока по сниженной цене.



Как сообщает Sky Sports, на повышение может уйти и другой представитель тройки нападения "Брентфорда" под кодовым названием "BMW" — Бенрахма, Мбемо, Уоткинс. Речь об Олли Уоткинсе, и оформить его приобретение будет легче.



Дело в том, что контракт 24-летнего Уоткинса, наколотившего 26 голов в этом сезоне Чемпионшипа, предусматривает фиксированные отступные в 18 млн. фунтов.



В борьбе за Олли готовы сойтись "Астон Вилла" и "Кристал Пэлас".