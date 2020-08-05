"Реал" едет в Манчестер с Рамосом, но без Бэйла
"Реал" возьмет своего дисквалифицированного капитана Серхио Рамоса на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", а вот вингер Гарет Бэйл остается дома.
Напомним, "Сити" выиграл первую встречу с "Реалом" — 1:2 в Мадриде в феврале. В концовке того матча Рамос был удален с поля.
Тем не менее, для поддержания боевого духа наставник "Реала" Зинедин Зидан принял решение взять Серхио на выезд в Манчестер. Ветеран будет находиться в раздевалке, но не сможет сидеть рядом с запасными или тренерским штабом во время игры.
А вот Бэйл, с которым у Зидана напрочь разладились отношения, остается в Мадриде. 31-летний валлиец сыграл лишь два из 11 матчей "Реала" после возобновления сезона в июне.
Как и Месут Озил в "Арсенале", Бэйл напрочь отказывается уходить из клуба, с которым у него есть крайне выгодный контракт.
05.08.2020 20:00
Просмотров: 229
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
красиво доит этих лохов испанских, столько титулов принес этим неблагодарным псам, что может себе позволить забить на игру, при этом ни президент, ни тренер не вякнут и слова
(ответить)
Зачем Пидорамос команде???
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий