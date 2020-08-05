"Реал" едет в Манчестер с Рамосом, но без Бэйла

Гарет Бэйл "Реал" возьмет своего дисквалифицированного капитана Серхио Рамоса на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", а вот вингер Гарет Бэйл остается дома.

Напомним, "Сити" выиграл первую встречу с "Реалом" — 1:2 в Мадриде в феврале. В концовке того матча Рамос был удален с поля.

Тем не менее, для поддержания боевого духа наставник "Реала" Зинедин Зидан принял решение взять Серхио на выезд в Манчестер. Ветеран будет находиться в раздевалке, но не сможет сидеть рядом с запасными или тренерским штабом во время игры.

А вот Бэйл, с которым у Зидана напрочь разладились отношения, остается в Мадриде. 31-летний валлиец сыграл лишь два из 11 матчей "Реала" после возобновления сезона в июне.

Как и Месут Озил в "Арсенале", Бэйл напрочь отказывается уходить из клуба, с которым у него есть крайне выгодный контракт.


Метки Бэйл, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Рамос, Реал

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2020 20:00

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  1. liverfun 05.08.2020 20:17 # liverfun
    красиво доит этих лохов испанских, столько титулов принес этим неблагодарным псам, что может себе позволить забить на игру, при этом ни президент, ни тренер не вякнут и слова

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  2. largo-winch 05.08.2020 20:10 # largo-winch
    Зачем Пидорамос команде???

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