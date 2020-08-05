"Фулхэм" задумал вернуть Райана Сессеньона

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Фулхэм" хочет вернуть вингера Райана Сессеньона из "Тоттенхэма".

Во многом именно вылет из Премьер-Лиги заставил "Фулхэм" продать Сессеньона в "Тоттенхэм" за 25 миллионов фунтов прошлым летом.



У "шпор" Райан, также способный сыграть левого защитника, себя толком не проявил, а после коронавирусной паузы даже не выходил на поле.



Одержав победу в финале плей-офф Чемпионшипа накануне, теперь "дачники" попытаются арендовать Сессеньона, который два года назад был признан лучшим игроком сезона во втором английском дивизионе.



Как утверждает The Telegraph, 20-летний Сессеньон открыт к возвращению в "Фулхэм", воспитанником которого он является и за первую команду которого он сыграл 120 матчей.