"Фулхэм" задумал вернуть Райана Сессеньона

Райан Сессеньон Вернувшийся в Премьер-Лигу "Фулхэм" хочет вернуть вингера Райана Сессеньона из "Тоттенхэма".

Во многом именно вылет из Премьер-Лиги заставил "Фулхэм" продать Сессеньона в "Тоттенхэм" за 25 миллионов фунтов прошлым летом.

У "шпор" Райан, также способный сыграть левого защитника, себя толком не проявил, а после коронавирусной паузы даже не выходил на поле.

Одержав победу в финале плей-офф Чемпионшипа накануне, теперь "дачники" попытаются арендовать Сессеньона, который два года назад был признан лучшим игроком сезона во втором английском дивизионе.

Как утверждает The Telegraph, 20-летний Сессеньон открыт к возвращению в "Фулхэм", воспитанником которого он является и за первую команду которого он сыграл 120 матчей.


Метки Сессеньон, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2020 19:00

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  1. vyrentz 05.08.2020 20:18 # vyrentz
    Моур и молодежь, это как Сульшер и трофеи, нет смысла употреблять в одном предложении.

    (ответить)

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