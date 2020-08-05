Ферран Торрес не хотел переходить в "Сити"

Новичок "Манчестер Сити" Ферран Торрес признался, что ушел из "Валенсии" против своей воли.

Накануне "горожане" завершили приобретение Торреса стоимостью около 27 миллионов фунтов. На "Этихад" испанский вингер заменит проданного в "Баварию" Лероя Сане.



За плечами у Торреса блестящий сезон в составе "Валенсии". Ферран провел 44 матча во всех соревнованиях и даже был готов заключить новый контракт, но "летучие мыши" предпочли его продать.



"Во-первых, я хотел, чтобы участие в переговорах о новом контракте принял владелец. Так я бы понял, что важен для них. Еще я хотел стать капитаном, как это бывает в других клубах — например, в "Атлетико" с Фернандо Торресом. В-третьих, я хотел стать одним из самых высокооплачиваемых игроков".



"Я просил хотя бы два пункта из трех, но ни одно требование не было исполнено".



"Я хотел остаться и я выдвинул свои условия для этого. Мои условия не превышали возможности клуба. Я знаю, что "Валенсия" не может сравниться с крупнейшими клубами Европы, но я был готов вести этот проект вперед и хотел, чтобы ко мне относились соответствующим образом. Клуб не захотел сохранить меня".



"Уверен, однажды я вернусь в "Валенсию". Я отказываюсь думать иначе. Многие из людей, с которыми мне приходилось иметь дело, уйдут, и я покажу, что заслуживаю вернуться", — сообщил Торрес Marca.