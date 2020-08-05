Ферран Торрес не хотел переходить в "Сити"

Ферран Торрес Новичок "Манчестер Сити" Ферран Торрес признался, что ушел из "Валенсии" против своей воли.

Накануне "горожане" завершили приобретение Торреса стоимостью около 27 миллионов фунтов. На "Этихад" испанский вингер заменит проданного в "Баварию" Лероя Сане.

За плечами у Торреса блестящий сезон в составе "Валенсии". Ферран провел 44 матча во всех соревнованиях и даже был готов заключить новый контракт, но "летучие мыши" предпочли его продать.

"Во-первых, я хотел, чтобы участие в переговорах о новом контракте принял владелец. Так я бы понял, что важен для них. Еще я хотел стать капитаном, как это бывает в других клубах — например, в "Атлетико" с Фернандо Торресом. В-третьих, я хотел стать одним из самых высокооплачиваемых игроков".

"Я просил хотя бы два пункта из трех, но ни одно требование не было исполнено".

"Я хотел остаться и я выдвинул свои условия для этого. Мои условия не превышали возможности клуба. Я знаю, что "Валенсия" не может сравниться с крупнейшими клубами Европы, но я был готов вести этот проект вперед и хотел, чтобы ко мне относились соответствующим образом. Клуб не захотел сохранить меня".

"Уверен, однажды я вернусь в "Валенсию". Я отказываюсь думать иначе. Многие из людей, с которыми мне приходилось иметь дело, уйдут, и я покажу, что заслуживаю вернуться", — сообщил Торрес Marca.


Метки Валенсия, Манчестер Сити, Торрес

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2020 16:00

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  1. ensiferum 05.08.2020 17:01 # ensiferum
    Вырвано из контекста слегка)

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  2. gerrard08 05.08.2020 16:39 # gerrard08
    бабки, они такие.

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  3. alexomck 05.08.2020 16:36 # alexomck
    Еще я хотел стать капитаном, как это бывает в других клубах — например, в "Атлетико" с Фернандо Торресом. В-третьих, я хотел стать одним из самых высокооплачиваемых игроков

    Источник: http://fapl.ru/posts/80110/?c=1

    мыши хотели бабок срубить, пока дают, парень хотел жирный контракт и повязку. ну хоть честно признался - редкость сейчас.

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  4. electric 05.08.2020 16:26 # electric
    КОРОЛЬ!!!

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  5. sexan 05.08.2020 16:14 # sexan
    Смелое заявление. Ну или нас наебали с переводом статьи, как это часто бывает.

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  6. largo-winch 05.08.2020 16:14 # largo-winch
    Вангую не сыграет и 10 матчей в сезоне, эхехехех

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  7. stevens 05.08.2020 16:10 # stevens
    Только перешел и уже думает как бы свалить из е6аной голубой помойки.

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  8. chr1s8rown 05.08.2020 16:04 # chr1s8rown
    Валенсия >мш

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  9. anabanana94 05.08.2020 16:03 # anabanana94
    Пожалуй все понятно с этой вьюхой, ну хоть не с детства за Сити))))))))))))))))))) искренний парень, удачи)))

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