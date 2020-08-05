Ферран Торрес не хотел переходить в "Сити"
Новичок "Манчестер Сити" Ферран Торрес признался, что ушел из "Валенсии" против своей воли.
Накануне "горожане" завершили приобретение Торреса стоимостью около 27 миллионов фунтов. На "Этихад" испанский вингер заменит проданного в "Баварию" Лероя Сане.
За плечами у Торреса блестящий сезон в составе "Валенсии". Ферран провел 44 матча во всех соревнованиях и даже был готов заключить новый контракт, но "летучие мыши" предпочли его продать.
"Во-первых, я хотел, чтобы участие в переговорах о новом контракте принял владелец. Так я бы понял, что важен для них. Еще я хотел стать капитаном, как это бывает в других клубах — например, в "Атлетико" с Фернандо Торресом. В-третьих, я хотел стать одним из самых высокооплачиваемых игроков".
"Я просил хотя бы два пункта из трех, но ни одно требование не было исполнено".
"Я хотел остаться и я выдвинул свои условия для этого. Мои условия не превышали возможности клуба. Я знаю, что "Валенсия" не может сравниться с крупнейшими клубами Европы, но я был готов вести этот проект вперед и хотел, чтобы ко мне относились соответствующим образом. Клуб не захотел сохранить меня".
"Уверен, однажды я вернусь в "Валенсию". Я отказываюсь думать иначе. Многие из людей, с которыми мне приходилось иметь дело, уйдут, и я покажу, что заслуживаю вернуться", — сообщил Торрес Marca.
05.08.2020 16:00
Просмотров: 1808
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вырвано из контекста слегка)
(ответить)
бабки, они такие.
(ответить)
Еще я хотел стать капитаном, как это бывает в других клубах — например, в "Атлетико" с Фернандо Торресом. В-третьих, я хотел стать одним из самых высокооплачиваемых игроков
Источник: http://fapl.ru/posts/80110/?c=1
мыши хотели бабок срубить, пока дают, парень хотел жирный контракт и повязку. ну хоть честно признался - редкость сейчас.
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Смелое заявление. Ну или нас наебали с переводом статьи, как это часто бывает.
(ответить)
Вангую не сыграет и 10 матчей в сезоне, эхехехех
(ответить)
Только перешел и уже думает как бы свалить из е6аной голубой помойки.
(ответить)
Валенсия >мш
(ответить)
Пожалуй все понятно с этой вьюхой, ну хоть не с детства за Сити))))))))))))))))))) искренний парень, удачи)))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий