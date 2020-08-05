"Арсенал" предложил Виллиану трехлетний контракт

"Арсенал" сделал официальное предложение вингеру Виллиану, который покидает "Челси" свободным агентом.

Выезд к "Баварии" в рамках Лиги Чемпионов в субботу, по всей видимости, станет последним матчем Виллиана за "Челси". "Синие" не собираются отступать от своей политики в отношении возрастных игроков, чтобы сохранить 31-летнего бразильца.



Теперь этим пытается воспользоваться "Арсенал". Яркий стиль тренера Микеля Артеты, персона технического директора Эду, который является соотечественником и другом Виллиана, а также возможность остаться в Лондоне делают предложение "канониров" весьма заманчивым для экс-игрока "Анжи".



Однако в финансовом отношении предложенный "Арсеналом" трехлетний контракт уступает тем условиям, которые Виллиану озвучили "Барселона" и "Интер Майами", сообщает Sky Sports.



"Арсеналу" все еще предстоит проделать некоторую работу, чтобы добиться согласия Виллиана, который примет решение насчет своего будущего после возвращения из Германии.