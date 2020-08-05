"Арсенал" предложил Виллиану трехлетний контракт

Виллиан "Арсенал" сделал официальное предложение вингеру Виллиану, который покидает "Челси" свободным агентом.

Выезд к "Баварии" в рамках Лиги Чемпионов в субботу, по всей видимости, станет последним матчем Виллиана за "Челси". "Синие" не собираются отступать от своей политики в отношении возрастных игроков, чтобы сохранить 31-летнего бразильца.

Теперь этим пытается воспользоваться "Арсенал". Яркий стиль тренера Микеля Артеты, персона технического директора Эду, который является соотечественником и другом Виллиана, а также возможность остаться в Лондоне делают предложение "канониров" весьма заманчивым для экс-игрока "Анжи".

Однако в финансовом отношении предложенный "Арсеналом" трехлетний контракт уступает тем условиям, которые Виллиану озвучили "Барселона" и "Интер Майами", сообщает Sky Sports.

"Арсеналу" все еще предстоит проделать некоторую работу, чтобы добиться согласия Виллиана, который примет решение насчет своего будущего после возвращения из Германии.


Метки Арсенал, Виллиан, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2020 15:00

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  1. ggh 05.08.2020 15:40 # ggh
    Яркий стиль тренера Микеля Артеты? Серьезно..?

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  2. vyrentz 05.08.2020 15:08 # vyrentz
    Он просто очень сильно не хочет носить ВОТ ЭТО:

    https://www.footyheadlines.com/2019/10/chelsea-20-21-third-kit.html

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  3. geronimo 05.08.2020 15:03 # geronimo
    Подпишет контракт на охеренных условиях, и забьёт ххер на заднеприводных коронониров. Потом будут опять сопли пускать по всему фаплу, плакаться.

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