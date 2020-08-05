Антонио и Хазенхюттль — лучшие в Премьер-Лиге в июле

Вингер "Вест Хэма" Мичейл Антонио и наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам июля.

По состоянию на конец июня "Вест Хэм" находился над зоной вылета только благодаря разнице мячей. В это самое время на пик своей формы вышел Антонио.



За семь июльских матчей Мичейл забил восемь голов, включая покер против "Норвича", и отдал одну результативную передачу, благодаря чему "молотобойцы" досрочно решили задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге, финишировав в пяти очках над зоной вылета.



В борьбе за звание Игрока Месяца 30-летний англичанин опередил Оливье Жиру, Харри Кейна, Антони Мартиаля, Ника Поупа и Кристиана Пулишича.



А Тренером Месяца стал Хазенхюттль, чей "Саутгемптон" прошел июль без поражений. "Святые" одолели "Манчестер Сити" со счетом 1:0, затем трижды сыграли вничью, а напоследок одержали еще две победы.



Помимо Ральфа, чья команда финишировала на 11-й строчке, на награду лучшему тренеру в июле также претендовали Хосеп Гвардиола, Жозе Моуриньо, Дэвид Мойес и Оле Гуннар Сульшер.