Сульшер рассчитывает на Смоллинга

Крис Смоллинг Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заверил, что у защитника Криса Смоллинга есть будущее на "Олд Траффорд".

Накануне стало известно, что "Рома" не будет выкупать Смоллинга после сезона аренды. Теперь Крис возвращается в Манчестер и делает это в расстроенных чувствах.

Тем не менее, Сульшер спешит утешить Смоллинга. 30-летний англичанин еще может пригодиться "красным дьяволам", убежден Оле Гуннар.

"Думаю, за время своей карьеры в "Манчестер Юнайтед" Крис показал, насколько ценен он для клуба. В этом сезоне ему было важно играть регулярно и показать, каким хорошим центральным защитником он является".

"Я хотел дать шанс Харри (Магуайру), Вику (Линделефу) и Акселю (Туанзебе), поэтому мы пришли к выводу, что ему будет лучше отправиться на год в "Рому" и играть там".

"Теперь он возвращается, и в этом сезоне он показал, что будет ценен для нас. Я поддерживал общение с Крисом на протяжении всего этого времени, и я доволен его сезоном", — цитирует Сульшера The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Рома, Смоллинг, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2020 14:00

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  1. alexomck 05.08.2020 14:07 # alexomck
    вернись Санчес, то и на него бы во вьюшках рассчитывать начал - ничего нового.

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  2. sausage 05.08.2020 14:05 # sausage
    Чёт Оле запутался в кадровых вопросах. То нах не нужен, то будет ценен, хотя ничего особо не изменилось, а защита отработала сезон совсем неплохо. А вегану не дадут поиграть нормально там, где ему нравится.

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