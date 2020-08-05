Сульшер рассчитывает на Смоллинга
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заверил, что у защитника Криса Смоллинга есть будущее на "Олд Траффорд".
Накануне стало известно, что "Рома" не будет выкупать Смоллинга после сезона аренды. Теперь Крис возвращается в Манчестер и делает это в расстроенных чувствах.
Тем не менее, Сульшер спешит утешить Смоллинга. 30-летний англичанин еще может пригодиться "красным дьяволам", убежден Оле Гуннар.
"Думаю, за время своей карьеры в "Манчестер Юнайтед" Крис показал, насколько ценен он для клуба. В этом сезоне ему было важно играть регулярно и показать, каким хорошим центральным защитником он является".
"Я хотел дать шанс Харри (Магуайру), Вику (Линделефу) и Акселю (Туанзебе), поэтому мы пришли к выводу, что ему будет лучше отправиться на год в "Рому" и играть там".
"Теперь он возвращается, и в этом сезоне он показал, что будет ценен для нас. Я поддерживал общение с Крисом на протяжении всего этого времени, и я доволен его сезоном", — цитирует Сульшера The Independent.
05.08.2020 14:00
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вернись Санчес, то и на него бы во вьюшках рассчитывать начал - ничего нового.
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Чёт Оле запутался в кадровых вопросах. То нах не нужен, то будет ценен, хотя ничего особо не изменилось, а защита отработала сезон совсем неплохо. А вегану не дадут поиграть нормально там, где ему нравится.
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