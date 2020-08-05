Сульшер рассчитывает на Смоллинга

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заверил, что у защитника Криса Смоллинга есть будущее на "Олд Траффорд".

Накануне стало известно, что "Рома" не будет выкупать Смоллинга после сезона аренды. Теперь Крис возвращается в Манчестер и делает это в расстроенных чувствах.



Тем не менее, Сульшер спешит утешить Смоллинга. 30-летний англичанин еще может пригодиться "красным дьяволам", убежден Оле Гуннар.



"Думаю, за время своей карьеры в "Манчестер Юнайтед" Крис показал, насколько ценен он для клуба. В этом сезоне ему было важно играть регулярно и показать, каким хорошим центральным защитником он является".



"Я хотел дать шанс Харри (Магуайру), Вику (Линделефу) и Акселю (Туанзебе), поэтому мы пришли к выводу, что ему будет лучше отправиться на год в "Рому" и играть там".



"Теперь он возвращается, и в этом сезоне он показал, что будет ценен для нас. Я поддерживал общение с Крисом на протяжении всего этого времени, и я доволен его сезоном", — цитирует Сульшера The Independent.