Зидан признан лучшим тренером мира, опередив Клоппа и Гвардиолу

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" остались позади Зинедина Зидана в рейтинге лучших тренеров мира по версии L'Equipe.

Французский журнал признает, что все успехи в тренерской карьере Зидана связаны с одним клубом, однако эти успехи впечатляют.

За два периода работы в "Реале" Зидан три раза подряд выиграл Лигу Чемпионов, а также дважды становился чемпионом Ла Лиги. Два Суперкубка Европы, два клубных Чемпионата Мира и Суперкубок Испании дополняют резюме 48-летнего француза, впервые возглавившего Королевский клуб в 2016 году.

На второе место L'Equipe поставил Клоппа, который год назад выиграл Лигу Чемпионов, а в этом сезоне принес "Ливерпулю" первый с 1990 года титул.

На третьей строчке расположился Гвардиола, чья команда в этом сезоне пока ограничилась лишь завоеванием Кубка Лиги, но все еще имеет шансы на успех в Лиге Чемпионов.

А вот Жозе Моуриньо остался вне топ-3. L'Equipe пишет, что "имидж и магия" наставника "Тоттенхэма" "увядают".

Обложка журнала


Метки Зидан, Реал, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1036

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Последние комментарии:




  1. abrec 05.08.2020 14:15 # abrec
    Что там считают испанские и немецкие журналы ?

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  2. jabajaba 05.08.2020 13:58 # jabajaba
    в субботу посмотрим кто лучший

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  3. tratatata 05.08.2020 13:57 # tratatata
    Французский журнал. Зидан - француз. Но, конечно, его достижения впечатляют. Особенно в ЛЧ.

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  4. mixmaster 05.08.2020 13:44 # mixmaster
    вот где лысый шарлатан

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  5. alexomck 05.08.2020 13:39 # alexomck
    справедливо. если не по последним достижениям, то по каким ещё критериям оценивать.

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  6. ezh28 05.08.2020 13:23 # ezh28
    Тренера мешков не в счет.

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  7. mancunia-planet 05.08.2020 13:23 # mancunia-planet
    Французский журнал

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  8. blueheart 05.08.2020 13:02 # blueheart
    Французский журнал

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