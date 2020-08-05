Зидан признан лучшим тренером мира, опередив Клоппа и Гвардиолу
Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" остались позади Зинедина Зидана в рейтинге лучших тренеров мира по версии L'Equipe.
Французский журнал признает, что все успехи в тренерской карьере Зидана связаны с одним клубом, однако эти успехи впечатляют.
За два периода работы в "Реале" Зидан три раза подряд выиграл Лигу Чемпионов, а также дважды становился чемпионом Ла Лиги. Два Суперкубка Европы, два клубных Чемпионата Мира и Суперкубок Испании дополняют резюме 48-летнего француза, впервые возглавившего Королевский клуб в 2016 году.
На второе место L'Equipe поставил Клоппа, который год назад выиграл Лигу Чемпионов, а в этом сезоне принес "Ливерпулю" первый с 1990 года титул.
На третьей строчке расположился Гвардиола, чья команда в этом сезоне пока ограничилась лишь завоеванием Кубка Лиги, но все еще имеет шансы на успех в Лиге Чемпионов.
А вот Жозе Моуриньо остался вне топ-3. L'Equipe пишет, что "имидж и магия" наставника "Тоттенхэма" "увядают".
05.08.2020 13:00
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Последние комментарии:
Что там считают испанские и немецкие журналы ?
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в субботу посмотрим кто лучший
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Французский журнал. Зидан - француз. Но, конечно, его достижения впечатляют. Особенно в ЛЧ.
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вот где лысый шарлатан
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справедливо. если не по последним достижениям, то по каким ещё критериям оценивать.
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Тренера мешков не в счет.
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Французский журнал
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Французский журнал
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