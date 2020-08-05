Зидан признан лучшим тренером мира, опередив Клоппа и Гвардиолу

Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" остались позади Зинедина Зидана в рейтинге лучших тренеров мира по версии L'Equipe.

Французский журнал признает, что все успехи в тренерской карьере Зидана связаны с одним клубом, однако эти успехи впечатляют.



За два периода работы в "Реале" Зидан три раза подряд выиграл Лигу Чемпионов, а также дважды становился чемпионом Ла Лиги. Два Суперкубка Европы, два клубных Чемпионата Мира и Суперкубок Испании дополняют резюме 48-летнего француза, впервые возглавившего Королевский клуб в 2016 году.



На второе место L'Equipe поставил Клоппа, который год назад выиграл Лигу Чемпионов, а в этом сезоне принес "Ливерпулю" первый с 1990 года титул.



На третьей строчке расположился Гвардиола, чья команда в этом сезоне пока ограничилась лишь завоеванием Кубка Лиги, но все еще имеет шансы на успех в Лиге Чемпионов.



А вот Жозе Моуриньо остался вне топ-3. L'Equipe пишет, что "имидж и магия" наставника "Тоттенхэма" "увядают".



