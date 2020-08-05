"Лестер" сделал предложение "Барселоне" по Тринкау

"Лестер" сделал предложение "Барселоне" по фланговому нападающему Франсишку Тринкау.

По информации The Guardian, клуб с "Кинг Пауэр" вызвался взять Тринкау в аренду на два сезона с обязательством по выкупу за 45 миллионов фунтов.



При этом "Барселона" оформила приобретение Франсишку лишь в январе, заплатив "Браге" 28 млн. фунтов в качестве компенсации и позволив нападающему доиграть сезон в Португалии.



Свой последний матч за "Брагу" Тринкау сыграл только на прошлой неделе и теперь, так и не дебютировав за "Барселону", может уехать выступать в Англию.



"Барселона" не горит желанием отпускать португальского таланта, чьи отступные по контракту составляют 500 млн. евро, но может об этом задуматься, если не сможет выгодно пристроить не оправдавших надежды игроков вроде Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле.



Добавим, в этом сезоне 20-летний Тринкау забил восемь голов и отдал восемь результативных передач в 27 матчах португальской лиги.



