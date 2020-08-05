"Лестер" сделал предложение "Барселоне" по Тринкау
"Лестер" сделал предложение "Барселоне" по фланговому нападающему Франсишку Тринкау.
По информации The Guardian, клуб с "Кинг Пауэр" вызвался взять Тринкау в аренду на два сезона с обязательством по выкупу за 45 миллионов фунтов.
При этом "Барселона" оформила приобретение Франсишку лишь в январе, заплатив "Браге" 28 млн. фунтов в качестве компенсации и позволив нападающему доиграть сезон в Португалии.
Свой последний матч за "Брагу" Тринкау сыграл только на прошлой неделе и теперь, так и не дебютировав за "Барселону", может уехать выступать в Англию.
"Барселона" не горит желанием отпускать португальского таланта, чьи отступные по контракту составляют 500 млн. евро, но может об этом задуматься, если не сможет выгодно пристроить не оправдавших надежды игроков вроде Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле.
Добавим, в этом сезоне 20-летний Тринкау забил восемь голов и отдал восемь результативных передач в 27 матчах португальской лиги.
05.08.2020 12:00
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