Сульшер: "Победа в Лиге Европы стала бы большим шагом вперед для МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что победа в Лиге Европы стала бы "большим шагом вперед" для его команды.

В этом сезоне "красные дьяволы" финишировали в Премьер-Лиге на третьей позиции, а в Кубке Лиги и Кубке Англии остановились на стадии 1/2 финала.



Таким образом, только Лига Европы оставляет "Юнайтед" возможность завершить кампанию с трофеем, и если это случится, то может оказаться такой же эффект, как первое чемпионство "дьяволов" при сэре Алексе Фергюсоне в 1993 году, убежден Сульшер.



"Победа в Лиге Европы имела бы огромное значение для нас. Вы могли видеть, что было, когда сэр Алекс выиграл Премьер-Лигу первый раз".



"Лично я, когда выиграл свой первый трофей как игрок, стал голоднее, потому что побеждать приятно".



"Как тренер я выиграл лигу с "Мольде" — это случилось впервые в 100-летней истории клуба. С тех пор мы становились чемпионами четыре раза в течение девяти лет. Та победа многое изменила для клуба".



"Что касается нашей команды, то мы сделаем большой шаг вперед, если выиграем этот трофей. Мы рады, что финишировали третьими, но теперь этой команде нужно сделать следующий шаг и приложить свои руки к трофею".



"Мы поучаствовали в двух полуфиналах, Кубка Англии и Кубка Лиги, но мы хотим выиграть что-нибудь", — цитирует Сульшера Sky Sports.