Иванович подтвердил, что собирается перейти в "Эвертон"

Бывший защитник "Челси" Бранислав Иванович подтвердил, что собирается вернуться в Премьер-Лигу.

Иванович выступал за "синих" с 2008 по 2107 год, за это время выиграв три титула Премьер-Лиги, три Кубка Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.



Первый из трех своих титулов Бранислав взял, когда наставником "Челси" был Карло Анчелотти, ныне тренирующий "Эвертон".



Последние два с половиной года Иванович провел в "Зените", и теперь, когда его контракт с чемпионами России истек, готов воссоединиться с Анчелотти на "Гудисон Парк". Слухи же об интересе к 36-летнему сербу со стороны "Црвены Звезды" не имеют под собой основания.



"Я, наверное, продолжу свою карьеру в "Эвертоне". Я получил хорошее предложение от них. Давайте посмотрим, как все сложится".



"Пока что мне не поступало никакого предложения от "Црвены Звезды". Если кто-нибудь позвонит мне, я подумаю. Пока что у меня нет необходимости думать о переезде в Белград", — цитирует Ивановича The Sun.