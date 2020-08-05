Адебайор считает Моуриньо лучшим тренером всех времен

Бывший нападающий "Арсенала", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Кристал Пэлас" Эммануэль Адебайор назвал Жозе Моуриньо лучшим футбольным тренером всех времен.

Как ни странно, за свою чрезвычайно насыщенную событиями карьеру 36-летний Адебайор выиграл всего один трофей — Кубок Испании, — причем это случилось в течение тех шести месяцев сезона 2010/11, которые Эммануэль провел в "Реале" на правах аренды.



Тогда главным тренером "Реала" трудился как раз Моуриньо. Адебайор не был основным игроком у Жозе, но остался под большим впечатлением от совместной работы с нынешним наставником "шпор".



"Я люблю Моуриньо, у нас были отличные отношения, и именно он привел меня в Мадрид, хотя ему было непросто найти для меня место в той команде".



"Единственный трофей, который я когда-либо выиграл, я выиграл в Мадриде с ним. Теперь он работает в "Тоттенхэме", и я желаю ему всего наилучшего. Он лучший тренер в истории футбола", — сообщил Адебайор AS.