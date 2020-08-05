"Ливерпуль" готовит предложение о покупке Джамала Льюиса

"Ливерпуль" готовится предложить 10 миллионов фунтов за левого защитника "Норвича" Джамала Льюиса.

Проведя всего один сезон в Премьер-Лиге, "канарейки" вернулись в Чемпионшип. Команда Даниэля Фарке провалилась в высшем дивизионе, заняв последнее 20-е место и пропуская в среднем по два гола за матч.



Однако отдельные игроки "Норвича" проявили себя с лучшей стороны и теперь могут уйти на повышение. Это касается и Льюиса, в котором "Ливерпуль" видит идеального дублера для Энди Робертсона.



По информации The Independent, "красные" уже значительно продвинулись в переговорах о покупке Джамала и являются фаворитом в борьбе за 22-летнего североирланца, который интересен и некоторым другим клубам Премьер-Лиги.



Преимуществом "Ливерпуля" является то, что интересы Льюиса представляет агентство PLG, клиентами которого также являются упомянутый Робертсон и его одноклубник Трент Александер-Арнольд.



Издание добавляет, что Льюис является одним из четырех игроков в шорт-листе "Ливерпуля" по укреплению позиции левого защитника. Также в список входят Константинос Цимикас из "Олимпиакоса" и Ллойд Келли из "Борнмута".