Светская хроника за среду

"Манчестер Сити" заработает 15 миллионов фунтов на продаже Джейдона Санчо. Дин Хендерсон поставил ультиматум перед "Манчестер Юнайтед". "Челси" подписывает "нового Виргила Ван Дейка". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Вопреки слухам, "Манчестер Сити" не обращался насчет правого защитника "Барселоны" Серхи Роберто и не планирует этого делать. (Manchester Evening News)



"Сити" заработает 15 миллионов фунтов, если вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо перейдет в "Манчестер Юнайтед". (Daily Mail)



Голкипер Дин Хендерсон поставил ультиматум перед "Юнайтед", потребовав либо отдать ему свитер с первым номером, либо продать его в другой клуб. (The Sun)



"Астон Вилла" попытается оградить Джека Грилиша от интереса "Юнайтед", предложив своему капитану новый контракт с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



28-летний защитник "Реал Бетис" Аисса Манди близок к переходу в "Ливерпуль" за 9 млн. фунтов. (COPE)



"Челси" близок к подписанию 18-летнего защитника Ксавье Мбуямбы, которого прозвали "новым Виргилом Ван Дейком". (Daily Mail)



"Арсенал" предложил вингеру "Челси" Виллиану трехлетний контракт. (The Times)



Переход Виллиана в "Арсенал" был подтвержден утечкой из футбольного симулятора PES 2021. (The Sun)



"Арсенал" лидирует в борьбе за защитника "Лилля" Габриэля. (France bleu)



"Арсенал" наградит голкипера Эмилиано Мартинеса новым контрактом. (The Sun)



"Тоттенхэм" потребует у "Милана" 23 млн. фунтов за защитника Сержа Орье. (Daily Mail)



"Ньюкасл" нацелен на вингера Дэвида Брукса и нападающего Джошуа Кинга из "Борнмута". (The Telegraph)



"Кристал Пэлас" предложил свободному агенту Райану Фрэйзеру контракт с зарплатой в 50 тыс. фунтов в неделю. В "Борнмуте" вингер получал вдвое меньше. (Daily Mail)



"Бернли" отпустит своего защитника Джеймса Тарковски только за 50 млн. фунтов. (Daily Mail)



Нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт близок к переходу в "Вест Хэм" за 18 млн. фунтов. (The Sun)



Защитник "Гронингема" Дейовайзио Зеефейк привлек интерес "Саутгемптона", но предпочитает уехать в Германию. (Southern Daily Echo)



Другое



УЕФА, возможно, будет отстранять клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне, если страны этих клубов будут вводить ограничения в связи с COVID-19. (Daily Mail)



Компания Adidas стала персональным спонсором Юргена Клоппа в то самое время, как "Ливерпуль" начал сотрудничать с Nike. (The Telegraph)



"Юнайтед" исключил Люка Шоу из своей заявки на плей-офф Лиги Европы ввиду травмы лодыжки у защитника. (Evening Standard)



"Уиган" проиграл свою апелляцию по поводу снятия 12 очков из-за введения в клубе внешней администрации и теперь вылетает в Лигу Один. (Daily Mail)



Более 73 тыс. фанатов "Ньюкасла" подписали петицию с требованием расследовать, почему Премьер-Лига не дала инвесторам из Саудовской Аравии купить их клуб. (BBC)