Светская хроника за среду

Светская хроника "Манчестер Сити" заработает 15 миллионов фунтов на продаже Джейдона Санчо. Дин Хендерсон поставил ультиматум перед "Манчестер Юнайтед". "Челси" подписывает "нового Виргила Ван Дейка". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Вопреки слухам, "Манчестер Сити" не обращался насчет правого защитника "Барселоны" Серхи Роберто и не планирует этого делать. (Manchester Evening News)

"Сити" заработает 15 миллионов фунтов, если вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо перейдет в "Манчестер Юнайтед". (Daily Mail)

Голкипер Дин Хендерсон поставил ультиматум перед "Юнайтед", потребовав либо отдать ему свитер с первым номером, либо продать его в другой клуб. (The Sun)

"Астон Вилла" попытается оградить Джека Грилиша от интереса "Юнайтед", предложив своему капитану новый контракт с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)

28-летний защитник "Реал Бетис" Аисса Манди близок к переходу в "Ливерпуль" за 9 млн. фунтов. (COPE)

"Челси" близок к подписанию 18-летнего защитника Ксавье Мбуямбы, которого прозвали "новым Виргилом Ван Дейком". (Daily Mail)

"Арсенал" предложил вингеру "Челси" Виллиану трехлетний контракт. (The Times)

Переход Виллиана в "Арсенал" был подтвержден утечкой из футбольного симулятора PES 2021. (The Sun)

"Арсенал" лидирует в борьбе за защитника "Лилля" Габриэля. (France bleu)

"Арсенал" наградит голкипера Эмилиано Мартинеса новым контрактом. (The Sun)

"Тоттенхэм" потребует у "Милана" 23 млн. фунтов за защитника Сержа Орье. (Daily Mail)

"Ньюкасл" нацелен на вингера Дэвида Брукса и нападающего Джошуа Кинга из "Борнмута". (The Telegraph)

"Кристал Пэлас" предложил свободному агенту Райану Фрэйзеру контракт с зарплатой в 50 тыс. фунтов в неделю. В "Борнмуте" вингер получал вдвое меньше. (Daily Mail)

"Бернли" отпустит своего защитника Джеймса Тарковски только за 50 млн. фунтов. (Daily Mail)

Нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт близок к переходу в "Вест Хэм" за 18 млн. фунтов. (The Sun)

Защитник "Гронингема" Дейовайзио Зеефейк привлек интерес "Саутгемптона", но предпочитает уехать в Германию. (Southern Daily Echo)

Другое

УЕФА, возможно, будет отстранять клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне, если страны этих клубов будут вводить ограничения в связи с COVID-19. (Daily Mail)

Компания Adidas стала персональным спонсором Юргена Клоппа в то самое время, как "Ливерпуль" начал сотрудничать с Nike. (The Telegraph)

"Юнайтед" исключил Люка Шоу из своей заявки на плей-офф Лиги Европы ввиду травмы лодыжки у защитника. (Evening Standard)

"Уиган" проиграл свою апелляцию по поводу снятия 12 очков из-за введения в клубе внешней администрации и теперь вылетает в Лигу Один. (Daily Mail)

Более 73 тыс. фанатов "Ньюкасла" подписали петицию с требованием расследовать, почему Премьер-Лига не дала инвесторам из Саудовской Аравии купить их клуб. (BBC)


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Автор mihajlo   

Дата 05.08.2020 06:00

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