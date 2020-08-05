"Фулхэм" выиграл финал плей-офф Чемпионшипа и вышел в Премьер-Лигу

Третью путевку в Премьер-Лигу на будущий сезон получил "Фулхэм", в финале плей-офф Чемпионшипа одержавший победу над "Брентфордом" со счетом 1:2.

Основные 90 минут матча на "Уэмбли" не принесли голов. В целом команды были достойны друг друга и стремились свести риск к минимуму. Разве что мяч чуть лучше держался у "Фулхэма".



Выяснение отношений перешло в экстра-таймы, и на исходе первой 15-минутки защитник "дачников" Джо Брайан забил со штрафного, подловив голкипера, который явно ожидал подачи, а не удара — 0:1.



Во втором экстра-тайме "пчелы" принялись рисковать, но лишь пропустил еще раз. Снова отличился Брайан, сыграв в стенку с Александром Митровичем и пробив с близкого расстояния — 0:2.



В самом конце Хенрику Дальсгорду головой удалось отыграть один гол, но и только — 1:2.



Таким образом, "Фулхэм" возвращается в Премьер-Лигу после всего одного года отсутствия.