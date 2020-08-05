МЮ пригрозил отказаться от покупки Санчо

"Манчестер Юнайтед" пригрозил выйти из переговоров о покупке вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

Если судить по последним сообщениям в прессе, складывается впечатление, что "Юнайтед" вплотную приблизился к заключению сделки по Санчо.



Однако Sky Sports и ESPN утверждают, что трансфер Джейдона вполне еще может сорваться из-за упрямства немецкого клуба, который оценивает свою звезду в 120 миллионов евро (108 млн. фунтов).



"Красные дьяволы" считают запросы "Боруссии" оторванными от реальности. Всего лишь три года назад сами дортмундцы заплатили "Манчестер Сити" за Санчо 7.2 млн. фунтов.



"Юнайтед" никак не удается согласовать ни сумму, ни структуру платежей, и на "Олд Траффорд" все больше задумываются о том, чтобы переключить внимание с Санчо на альтернативные варианты.



Соответствующее предостережение вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд вынес своим коллегам из Дортмунда, которые надеются решить судьбу Джейдона тем или иным образом до 10 августа.



В данный момент куда вероятнее, что "Боруссия" пойдет на уступки, чем этого не сделает. У Санчо остается только два года по контракту, а других покупателей на Джейдона пока не объявилось.