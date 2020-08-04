Левандовски: "У Клоппа два лица"
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски заявил, что у главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа есть "два лица".
В 2010 году именно Клопп пригласил Левандовски в дортмундскую "Боруссию" из "Леха". Вместе они провели четыре сезона, за это время дважды выиграв Бундеслигу и однажды достигнув финала Лиги Чемпионов.
При Клоппе польский бомбардир забил 103 гола в 187 матчах, сумев хорошо изучить Юргена во всех отношениях.
"Думаю, Юрген Клопп — мой любимый тренер, а за ним идет Пеп Гвардиола. 100 процентов".
"У Клоппа есть два лица. Вы можете видеть, что он почти как отец. Но вторая есть часть — тренер, менеджер. Он может высказать тебе что угодно — и здесь я имею ввиду не хорошие вещи, а плохие".
"Это очень мотивирует игроков. Он делает это идеально, потому что он знает, где этот предел, к которому он может тебя слегка подстегнуть".
"Он удивителен в качестве тренера, а также в качестве человека", — сообщил Левандовски ESPN.
04.08.2020 23:00
Просмотров: 217
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Одно выше ширинки, другое напротив.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий