Левандовски: "У Клоппа два лица"

Юрген Клопп и Роберт Левандовски Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски заявил, что у главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа есть "два лица".

В 2010 году именно Клопп пригласил Левандовски в дортмундскую "Боруссию" из "Леха". Вместе они провели четыре сезона, за это время дважды выиграв Бундеслигу и однажды достигнув финала Лиги Чемпионов.

При Клоппе польский бомбардир забил 103 гола в 187 матчах, сумев хорошо изучить Юргена во всех отношениях.

"Думаю, Юрген Клопп — мой любимый тренер, а за ним идет Пеп Гвардиола. 100 процентов".

"У Клоппа есть два лица. Вы можете видеть, что он почти как отец. Но вторая есть часть — тренер, менеджер. Он может высказать тебе что угодно — и здесь я имею ввиду не хорошие вещи, а плохие".

"Это очень мотивирует игроков. Он делает это идеально, потому что он знает, где этот предел, к которому он может тебя слегка подстегнуть".

"Он удивителен в качестве тренера, а также в качестве человека", — сообщил Левандовски ESPN.


Метки Боруссия, Клопп, Левандовски, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2020 23:00

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