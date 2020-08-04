Левандовски: "У Клоппа два лица"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски заявил, что у главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа есть "два лица".

В 2010 году именно Клопп пригласил Левандовски в дортмундскую "Боруссию" из "Леха". Вместе они провели четыре сезона, за это время дважды выиграв Бундеслигу и однажды достигнув финала Лиги Чемпионов.



При Клоппе польский бомбардир забил 103 гола в 187 матчах, сумев хорошо изучить Юргена во всех отношениях.



"Думаю, Юрген Клопп — мой любимый тренер, а за ним идет Пеп Гвардиола. 100 процентов".



"У Клоппа есть два лица. Вы можете видеть, что он почти как отец. Но вторая есть часть — тренер, менеджер. Он может высказать тебе что угодно — и здесь я имею ввиду не хорошие вещи, а плохие".



"Это очень мотивирует игроков. Он делает это идеально, потому что он знает, где этот предел, к которому он может тебя слегка подстегнуть".



"Он удивителен в качестве тренера, а также в качестве человека", — сообщил Левандовски ESPN.