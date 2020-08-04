Ферран Торрес стал игроком "Сити"

"Манчестер Сити" завершил приобретение вингера "Валенсии" и молодежной сборной Испании Феррана Торреса.

Торрес заключил с "горожанами" пятилетний контракт и станет прямой заменой Лерою Сане, который в прошлом месяце отправился в "Баварию".



Sky Sports оценивает трансфер 20-летнего испанца, сыгравшего 44 матча за "Валенсию" в этом сезоне, в 20.9 млн. фунтов плюс ряд бонусов.



"Я так так присоединиться к "Сити". Каждый игрок хочет выступать за команду атакующей направленности, и "Манчестер Сити" — одна из самых атакующих команд в мировом футболе".



"Пеп (Гвардиола) исповедует очень открытый, агрессивный стиль, которая я люблю, а вдобавок он зарекомендовал себя тренером, который улучшает своих игроков. Это мечта для меня, что я буду развиваться у него".



"Сити" выиграл немало трофеев за последние 10 лет, и я надеюсь, сыграть свою роль в развитии этого успеха", — сообщил Торрес, способный сыграть на обоих флангах и под нападающим.