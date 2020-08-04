Ферран Торрес стал игроком "Сити"
"Манчестер Сити" завершил приобретение вингера "Валенсии" и молодежной сборной Испании Феррана Торреса.
Торрес заключил с "горожанами" пятилетний контракт и станет прямой заменой Лерою Сане, который в прошлом месяце отправился в "Баварию".
Sky Sports оценивает трансфер 20-летнего испанца, сыгравшего 44 матча за "Валенсию" в этом сезоне, в 20.9 млн. фунтов плюс ряд бонусов.
"Я так так присоединиться к "Сити". Каждый игрок хочет выступать за команду атакующей направленности, и "Манчестер Сити" — одна из самых атакующих команд в мировом футболе".
"Пеп (Гвардиола) исповедует очень открытый, агрессивный стиль, которая я люблю, а вдобавок он зарекомендовал себя тренером, который улучшает своих игроков. Это мечта для меня, что я буду развиваться у него".
"Сити" выиграл немало трофеев за последние 10 лет, и я надеюсь, сыграть свою роль в развитии этого успеха", — сообщил Торрес, способный сыграть на обоих флангах и под нападающим.
04.08.2020 22:20
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Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
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Какие же дауны в тренерском штабе у лысого. Там наш воспитанник Санчо на рынке, дело за малым - бери и выкупай, делай собственную легенду. Нет же вместо этого опять берут очередных нонейм латиносов по типу Нолито, а Санчо будет тащить к победам подзаборную пригородную помойку.
(ответить)
Лютый ноунейм, надеюсь теперь Сити оформят следующего днаря Аке, вот будет ржака
(ответить)
а когда шестьнольси представит своих новичков?
(ответить)
а кто это ? что за нонейм ?
(ответить)
че за хуй?
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
чуваки, тут мс купил нового топаря в свою гегемонмашину...
комменты будут, парни?
где вы пропали?
ман сити топ клуб
топ трансфер.
парни....
понимаю что не хаверц и челси...или там джилободжи и челси...но все же...имейте уважение к топ клубу
(ответить)
ну все. Хватит на этом. А то еще подумают щас что это челси купил феррана торреса, а не мц...так комментов много...
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ладно, всем покуй на мс как обычно.
Помогу набить тут комментов
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6 голов и 7 гп за весь сезон во всех турнирах...
че-то с сити в последнее время какой-то сбой по трансферам...еще щас аке купят за полтос
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посмотрим
но давида силву в полной мере не заменит, 100%
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