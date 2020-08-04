Ферран Торрес стал игроком "Сити"

Ферран Торрес "Манчестер Сити" завершил приобретение вингера "Валенсии" и молодежной сборной Испании Феррана Торреса.

Торрес заключил с "горожанами" пятилетний контракт и станет прямой заменой Лерою Сане, который в прошлом месяце отправился в "Баварию".

Sky Sports оценивает трансфер 20-летнего испанца, сыгравшего 44 матча за "Валенсию" в этом сезоне, в 20.9 млн. фунтов плюс ряд бонусов.

"Я так так присоединиться к "Сити". Каждый игрок хочет выступать за команду атакующей направленности, и "Манчестер Сити" — одна из самых атакующих команд в мировом футболе".

"Пеп (Гвардиола) исповедует очень открытый, агрессивный стиль, которая я люблю, а вдобавок он зарекомендовал себя тренером, который улучшает своих игроков. Это мечта для меня, что я буду развиваться у него".

"Сити" выиграл немало трофеев за последние 10 лет, и я надеюсь, сыграть свою роль в развитии этого успеха", — сообщил Торрес, способный сыграть на обоих флангах и под нападающим.


Метки Валенсия, Манчестер Сити, Торрес, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2020 22:20

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Последние комментарии:




  1. scholes22 04.08.2020 23:00 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  2. superglor 04.08.2020 22:58 # superglor
    Какие же дауны в тренерском штабе у лысого. Там наш воспитанник Санчо на рынке, дело за малым - бери и выкупай, делай собственную легенду. Нет же вместо этого опять берут очередных нонейм латиносов по типу Нолито, а Санчо будет тащить к победам подзаборную пригородную помойку.

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  3. raimbek1 04.08.2020 22:57 # raimbek1
    Лютый ноунейм, надеюсь теперь Сити оформят следующего днаря Аке, вот будет ржака

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  4. yamateh 04.08.2020 22:56 # yamateh
    а когда шестьнольси представит своих новичков?

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  5. roberto-89 04.08.2020 22:55 # roberto-89
    а кто это ? что за нонейм ?

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  6. b84 04.08.2020 22:46 # b84
    че за хуй?

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  7. griezmann 04.08.2020 22:30 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  8. thegodfather 04.08.2020 22:27 # thegodfather
    чуваки, тут мс купил нового топаря в свою гегемонмашину...
    комменты будут, парни?
    где вы пропали?
    ман сити топ клуб
    топ трансфер.

    парни....

    понимаю что не хаверц и челси...или там джилободжи и челси...но все же...имейте уважение к топ клубу

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  9. thegodfather 04.08.2020 22:26 # thegodfather
    ну все. Хватит на этом. А то еще подумают щас что это челси купил феррана торреса, а не мц...так комментов много...

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  10. thegodfather 04.08.2020 22:24 # thegodfather
    ладно, всем покуй на мс как обычно.
    Помогу набить тут комментов

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  11. thegodfather 04.08.2020 22:23 # thegodfather
    6 голов и 7 гп за весь сезон во всех турнирах...
    че-то с сити в последнее время какой-то сбой по трансферам...еще щас аке купят за полтос

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  12. thegodfather 04.08.2020 22:21 # thegodfather
    посмотрим
    но давида силву в полной мере не заменит, 100%

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