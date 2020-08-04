"Тоттенхэм" согласовал стоимость Хейбьерга

"Тоттенхэм" согласовал стоимость полузащитника "Саутгемптона" Пьер-Эмиля Хейбьерга, причем отправит "святым" чек только на 3 миллиона фунтов.

После отказа продлевать свой истекающий в следующем году контракт Хейбьерг был лишен капитанской повязки и фактически выставлен на трансфер.



Интерес к Пьер-Эмилю также проявлял "Эвертон", однако 24-летний датчанин твердо решил уехать в столицу и поработать с главным тренером "шпор" Жозе Моуриньо.



Как сообщает Sky Sports, сейчас "Тоттенхэм" достиг принципиальной договоренности с "Саутгемптоном", сойдясь на том, что Хейбьерг стоит 15 миллионов фунтов.



Правда, в качестве 12 млн. фунтов из этой суммы "святые" получат защитника Кайла Уолкер-Питерса, который этот сезон провел на "Сент-Мэри" на правах аренды.



Сейчас стороны обсуждают структуру платежей и бонусы, а также обоим игрокам еще предстоит пройти медобследования, но все эти вещи видятся формальностями.