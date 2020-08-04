"Сити" на пороге покупки Аке и Торреса

В ближайшие дни "Манчестер Сити" совершит два приобретения в лице защитника "Борнмута" Натана Аке и вингера "Валенсии" Феррана Торреса.

О том, что "Борнмут" принял предложение "Сити" в 40 миллионов фунтов плюс бонусы в размере 1 млн. фунтов, стало известно еще на прошлой неделе.



И хотя "Челси", как раз и продавший Аке "вишенкам" в 2017 году, сохраняет право перебить любое предложение по Натану, The Guardian ожидает, что со дня на день игрок сборной Голландии присоединится к "горожанам".



А подтвердить приобретение Торреса "Сити" может еще раньше. По информации издания, сегодня Ферран провел встречу со спортивным директором "горожан" Чики Бегиристайном в Барселоне и теперь готов заключить контракт.



20-летний испанец будет призван заменить проданного в "Баварию" Лероя Сане и обойдется "Сити" в 27 млн. евро (24.5 млн. фунтов). В процессе переговоров "горожанам" удалось сбить цену на 18 млн. евро, однако в сделку также будут включены бонусы.