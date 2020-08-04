"Челси" готов продать до трети своих игроков

Антонио Рюдигер и Курт Зума "Челси" готов продать до трети игроков своей первой команды.

В преддверии следующего сезона главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард уже обзавелся вингером Хакимом Зийешем и нападающим Тимо Вернером.

Однако лондонский клуб на этом не останавливается и продолжает работу на трансферном рынке. "Челси" интересуется целым рядом игроков, включая защитника "Лестера" Бена Чилуэлла и атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

Дальнейшие приобретения "Челси", сообщает Sky Sports, во многом зависят от того, удастся ли лондонцам найти покупателей на игроков, которые не входят в долгосрочные планы Лэмпарда.

Сред тех, насчет кого "синие" готовы выслушать предложения, значатся голкипер Кепа Аррисабалага, защитники Антонио Рюдигер, Курт Зума, Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, полузащитники Жоржиньо, Тьемуэ Бакайоко, Данни Дринкуотер, Виктор Мосес и нападающий Мичи Батшуайи.

Также Sky Sports сообщает, что "Челси" вступил в борьбу за принадлежащего "Реалу" левого защитника Серхио Регилона, за которого "Эвертон" предложил 18 миллионов фунтов на прошлой неделе.


Метки Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2020 20:00

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  1. suddenly 04.08.2020 20:03 # suddenly
    Главное потом шлак не накупить на вырученные деньги.

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  2. chr1s8rown 04.08.2020 20:02 # chr1s8rown
    Начало конца пенцов

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