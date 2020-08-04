"Челси" готов продать до трети своих игроков

"Челси" готов продать до трети игроков своей первой команды.

В преддверии следующего сезона главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард уже обзавелся вингером Хакимом Зийешем и нападающим Тимо Вернером.



Однако лондонский клуб на этом не останавливается и продолжает работу на трансферном рынке. "Челси" интересуется целым рядом игроков, включая защитника "Лестера" Бена Чилуэлла и атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца.



Дальнейшие приобретения "Челси", сообщает Sky Sports, во многом зависят от того, удастся ли лондонцам найти покупателей на игроков, которые не входят в долгосрочные планы Лэмпарда.



Сред тех, насчет кого "синие" готовы выслушать предложения, значатся голкипер Кепа Аррисабалага, защитники Антонио Рюдигер, Курт Зума, Андреас Кристенсен, Эмерсон Палмери, полузащитники Жоржиньо, Тьемуэ Бакайоко, Данни Дринкуотер, Виктор Мосес и нападающий Мичи Батшуайи.



Также Sky Sports сообщает, что "Челси" вступил в борьбу за принадлежащего "Реалу" левого защитника Серхио Регилона, за которого "Эвертон" предложил 18 миллионов фунтов на прошлой неделе.