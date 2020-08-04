Анхель Гомес перешел в "Лилль"

Вингер Анхель Гомес, покинувший "Манчестер Юнайтед" свободным агентом, заключил контракт с "Лиллем".

19-летний англичанин провел в "Юнайтед" две трети своей жизни, однако в этом сезоне сыграл только пять матчей за команду Оле Гуннара Сульшера.



Желание играть регулярно заставило Гомеса отказаться от нового контракта с родным клубом и уехать во Францию.



Как сообщает Sky Sports, Анхель уже заключил пятилетнее соглашение с "Лиллем", после чего немедленно отправился в аренду в португальскую "Боавишту" на сезон 2020/21.