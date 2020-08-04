Анхель Гомес перешел в "Лилль"
Вингер Анхель Гомес, покинувший "Манчестер Юнайтед" свободным агентом, заключил контракт с "Лиллем".
19-летний англичанин провел в "Юнайтед" две трети своей жизни, однако в этом сезоне сыграл только пять матчей за команду Оле Гуннара Сульшера.
Желание играть регулярно заставило Гомеса отказаться от нового контракта с родным клубом и уехать во Францию.
Как сообщает Sky Sports, Анхель уже заключил пятилетнее соглашение с "Лиллем", после чего немедленно отправился в аренду в португальскую "Боавишту" на сезон 2020/21.
04.08.2020 19:20
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Последние комментарии:
Перешёл в Лилль за игровой практикой и тут же отправился в аренду в другой клуб. А из МЮ нельзя было отправиться в аренду что ли? В чём прикол?
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Как раз уровень Боавишты
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