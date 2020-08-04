Анхель Гомес перешел в "Лилль"

Анхель Гомес Вингер Анхель Гомес, покинувший "Манчестер Юнайтед" свободным агентом, заключил контракт с "Лиллем".

19-летний англичанин провел в "Юнайтед" две трети своей жизни, однако в этом сезоне сыграл только пять матчей за команду Оле Гуннара Сульшера.

Желание играть регулярно заставило Гомеса отказаться от нового контракта с родным клубом и уехать во Францию.

Как сообщает Sky Sports, Анхель уже заключил пятилетнее соглашение с "Лиллем", после чего немедленно отправился в аренду в португальскую "Боавишту" на сезон 2020/21.


Метки аренда, Боавишта, Гомес, Лилль, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2020 19:20

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  1. suddenly 04.08.2020 20:02 # suddenly
    Перешёл в Лилль за игровой практикой и тут же отправился в аренду в другой клуб. А из МЮ нельзя было отправиться в аренду что ли? В чём прикол?

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  2. mancunia-planet 04.08.2020 19:55 # mancunia-planet
    Как раз уровень Боавишты

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