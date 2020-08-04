Санчо стал на шаг ближе к переходу в "Юнайтед"

Джейдон Санчо Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо приблизился к переходу в "Манчестер Юнайтед", согласовав условия личного контракта с "красными дьяволами".

По информации The Guardian, Санчо будет получать на "Олд Траффорд" около 250 тысяч фунтов в неделю — больше в "Юнайтед" зарабатывают только Поль Погба и Давид Де Хеа.

Что касается переговоров двух клубов, то они тоже близки к компромиссу. Ожидается, что "дьяволы" заплатят "Боруссии" 90 млн. фунтов тремя частями, а еще 20 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов, зависящих от успехов Джейдона.

Если не возникнет проблем, 20-летний игрок сборной Англии может присоединиться к "Юнайтед" уже на этой неделе. "Боруссия" заинтересована в скорейшем заключении сделки, чтобы успеть подыскать другого вингера к старту нового сезона.

При этом во время своей пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против ЛАСКа главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отказался спекулировать насчет перехода Санчо.

"Трансферное окно еще долго будет открыто, и каждый трансфер требует времени на согласование. Так это устроено".

"В данный момент у меня нет новостей для вас. Как будет, мы сообщим вам", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2020 19:00

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  1. gucman 04.08.2020 19:58 # gucman
    лоханутся сектанты с ним

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  2. arhangel777 04.08.2020 19:21 # arhangel777
    90 за 20ти летнего паренька, вот жеж бизнес кар))) ладно, удачи!

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  3. master-fakaster 04.08.2020 19:10 # master-fakaster
    Держи в курсе

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