Санчо стал на шаг ближе к переходу в "Юнайтед"
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо приблизился к переходу в "Манчестер Юнайтед", согласовав условия личного контракта с "красными дьяволами".
По информации The Guardian, Санчо будет получать на "Олд Траффорд" около 250 тысяч фунтов в неделю — больше в "Юнайтед" зарабатывают только Поль Погба и Давид Де Хеа.
Что касается переговоров двух клубов, то они тоже близки к компромиссу. Ожидается, что "дьяволы" заплатят "Боруссии" 90 млн. фунтов тремя частями, а еще 20 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов, зависящих от успехов Джейдона.
Если не возникнет проблем, 20-летний игрок сборной Англии может присоединиться к "Юнайтед" уже на этой неделе. "Боруссия" заинтересована в скорейшем заключении сделки, чтобы успеть подыскать другого вингера к старту нового сезона.
При этом во время своей пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против ЛАСКа главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отказался спекулировать насчет перехода Санчо.
"Трансферное окно еще долго будет открыто, и каждый трансфер требует времени на согласование. Так это устроено".
"В данный момент у меня нет новостей для вас. Как будет, мы сообщим вам", — цитирует Сульшера Daily Mirror.
04.08.2020 19:00
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лоханутся сектанты с ним
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90 за 20ти летнего паренька, вот жеж бизнес кар))) ладно, удачи!
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Держи в курсе
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