"Ливерпуль" обратился к агенту Сарра

"Ливерпуль" находится в числе трех клубов Премьер-Лиги, которые установили контакт с агентом вингера "Уотфорда" Исмаилы Сарра.

Сезон 2019/20 "Уотфорд" завершил на предпоследнем месте в Премьер-Лиге. Понижение в классе означает, что "шершням" придется расстаться с рядом игроков, содержать которых в Чемпионшипе они не смогут.



Среди тех, кого "Уотфорд" готов продать, находится и Сарр, который прибыл на "Викаридж Роуд" за рекордные для "шершней" 32.3 млн. фунтов из "Ренна" лишь прошлым летом.



По информации Watford Observer, свою заинтересованность в услугах 22-летнего Сарра выразили "Ливерпуль", "Вулверхэмптон" и "Кристал Пэлас".



Однако "волки" и "орлы" рассматривают Исмаилу только в качестве возможной замены для Адамы Траоре и Уилфрида Захи, соответственно.



Интерес к партнеру нападающего "Ливерпуля" Садио Мане по сборной Сенегала также проявляют клубы Франции, Испании и Германии, поэтому "красным" придется постараться, чтобы заполучить игрока, сыгравшего ключевую роль в первом поражении команды Юргена Клоппа в этом сезоне Премьер-Лиги.