Уильямс заключил новый контракт с "Юнайтед"

Защитник Брандон Уильямс заключил с "Манчестер Юнайтед" новый контракт на улучшенных условиях до 2024 года с опцией продления на 12 месяцев.

Уильямс находится в системе "Юнайтед" с семи лет и является одним из 12 воспитанников академии "красных дьяволов", которые в этом сезоне сыграли за первую команду в Премьер-Лиге.



19-летний англичанин дебютировал за родной клуб лишь в сентябре против "Рочдейла" в Кубке Лиги, а на матч Премьер-Лиги впервые появился против "Брайтона" в ноябре.



После коронавирусной паузы Уильямс принял участие в семи матчах, в основном подменяя Люка Шоу на левом фланге обороны.



Согласно слухам, именно из-за прогресса Уильямса "Юнайтед" свернул планы по покупке левого защитника этим летом. "Дьяволы" возлагают большие надежды на Брандона, и доказательством этого является новая сделка.



"Подписание этого контракта — очередной момент, которым я вместе со своей семьей могу гордиться", — сообщил Уильямс.