МЮ отказался платить Беллингему 56 тыс. фунтов в неделю

"Манчестер Юнайтед" проиграл борьбу дортмундской "Боруссии" за Джуда Беллингема из-за завышенных требований тинейджера по зарплате.

В прошлом месяце клуб из Дортмунда завершил приобретение Беллингема у "Бирмингема" по сделке, стоимость которой может вырасти до 22.75 млн. фунтов.



Выбор Джуда стал некоторым сюрпризом, потому что "Юнайтед" долгое время считался фаворитом в борьбе за 17-летнего англичанина, для семь которого даже была организована экскурсия по базе в Каррингтоне со встречей с самим сэром Алексом Фергюсоном.



По информации ESPN, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер был готов пообещать юному полузащитнику минимум 20 сыгранных матчей в следующем сезоне. Беллингем рассматривался бы как полноценный член первой команды.



Однако Джуд потребовал, чтобы ему и платили как члену первой команды — 56 тысяч фунтов в неделю или почти 3 млн. фунтов в год.



Семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед", и вице-президент клуба Эд Вудворд отказались удовлетворить требования Беллингема, и лишь тогда юноша отправился в "Боруссию".



На "Олд Траффорд" готовы платить большие зарплаты игрокам топ-уровня, однако кошмарный опыт с Алексисом Санчесом научил клуб не идти на поводу у футболистов, если те выдвигают неадекватные требования.