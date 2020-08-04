Смоллинг "опустошен" тем, что возвращается в "Юнайтед"

Крис Смоллинг Защитник Крис Смоллинг выразил свое разочарование по поводу возвращения из "Ромы" в "Манчестер Юнайтед".

Смоллинг очень достойно отыграл этот сезон в "Роме" на правах аренды и был готов заключить постоянный контракт с клубом Серии А.

Однако экономический кризис и непопадание "Ромы" в Лигу Чемпионов сделали невозможным постоянный трансфер Криса — "Юнайтед" потребовал 18 миллионов фунтов в качестве компенсации, что для римлян чересчур.

Теперь Смоллинг возвращается в Манчестер и будет со стороны наблюдать за тем, как "Юнайтед" и "Рома" завершают свои сезоны — в заявку "красных дьяволов" на плей-офф Лиги Европы 30-летний англичанин тоже не попал.

"Опустошен тем, что не могу закончить то, что мы начали в этом сезоне. Я почувствовал, что меня полюбили за столь короткое время. Это нечто особенное и никогда не будет забыто".

"Хочу поблагодарить и пожелать всем игрокам и персоналу удачи против "Севильи". Вперед "Рома"! — написал Смоллинг в твиттере.

Добавим, на "Олд Траффорд" у Смоллинга, сыгравшего 37 матчей и забившего три гола за "Рому" во всех соревнованиях, остается еще два года по контракту.


Метки Манчестер Юнайтед, Рома, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2020 15:00

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  1. xah 04.08.2020 15:21 # xah
    Набрался опыта в сериале, в АПЛ Не помешал бы

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  2. raimbek1 04.08.2020 15:09 # raimbek1
    Ладно ничего, теперь Джонса в Сериал

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  3. kewell7 04.08.2020 15:01 # kewell7
    Типичные манки, могли бы на 15 согласиться.

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