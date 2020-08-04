Смоллинг "опустошен" тем, что возвращается в "Юнайтед"

Защитник Крис Смоллинг выразил свое разочарование по поводу возвращения из "Ромы" в "Манчестер Юнайтед".

Смоллинг очень достойно отыграл этот сезон в "Роме" на правах аренды и был готов заключить постоянный контракт с клубом Серии А.



Однако экономический кризис и непопадание "Ромы" в Лигу Чемпионов сделали невозможным постоянный трансфер Криса — "Юнайтед" потребовал 18 миллионов фунтов в качестве компенсации, что для римлян чересчур.



Теперь Смоллинг возвращается в Манчестер и будет со стороны наблюдать за тем, как "Юнайтед" и "Рома" завершают свои сезоны — в заявку "красных дьяволов" на плей-офф Лиги Европы 30-летний англичанин тоже не попал.



"Опустошен тем, что не могу закончить то, что мы начали в этом сезоне. Я почувствовал, что меня полюбили за столь короткое время. Это нечто особенное и никогда не будет забыто".



"Хочу поблагодарить и пожелать всем игрокам и персоналу удачи против "Севильи". Вперед "Рома"! — написал Смоллинг в твиттере.



Добавим, на "Олд Траффорд" у Смоллинга, сыгравшего 37 матчей и забившего три гола за "Рому" во всех соревнованиях, остается еще два года по контракту.