Педро и Пулишич задержатся в лазарете
"Челси" потерял с травмами вингеров Педро и Кристиана Пулишича.
Пулишич демонстрировал великолепный футбол после коронавирусой паузы, и именно Кристиан открыл счет в финале Кубка Англии против "Арсенала" в минувшую субботу.
Однако в начале второго тайма матча на "Уэмбли" Пулишич получил травму задней поверхности бедра и теперь проведет в лазарете до пяти недель, о чем сообщат talkSPORT со ссылкой на собственные источники.
Таким образом, 21-летний американец пропустит не только выезд к "Баварии" в рамках Лиги Чемпионов в ближайшую субботу, но и, вероятно, старт следующего сезона Премьер-Лиги.
Финал на "Уэмбли" обернулся травмой и для другого игрока "Челси". Поддавшись уговорам своего тренера Фрэнка Лэмпарда, Педро согласился помочь "синим" доиграть сезон, но на последних минутах своего последнего матча за лондонский клуб вывихнул правое плечо.
"Операция прошла хорошо, я скоро вернусь. Жаль, что мы не выиграли Кубок Англии. Спасибо всем вам за поддержку", — написал Педро в инстаграме.
Сроки восстановления 33-летнего испанца, который собирался перейти свободным агентом в "Рому", не сообщаются.
04.08.2020 14:00
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Последние комментарии:
ещё один лазаретчик нарисовался, мало того что арсенал пенсов отодрал.
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Пенсы играли, как трактористы, и сами ещё поломались. Пулисик тот вообще самоуничтожениям. Педро жаль. Вот так и помогай своей команде.
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Пулишич такой молодой, а уже так много травм, в общем пол года еще ждать, когда заиграет
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ну все 2 калек травмировали значит вылет 3членсидоров в ЧШ обеспечен
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ндааа, так его в раздевалке имели - что заднюю поверхность надорвали. никто ж не касался пулишича, но местные челсидоры кукарекают на своего хозяина - великий Арсенал.
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В челси полсостава середняковых дегенератов, для них это без потери качества
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Конченные гейгуннеры, сломали наших игроков.
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педики вулвичевские, сломали пьюлисика. содомиты чертовы
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бразилоид луис колдунов нанял перед матчем
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