Педро и Пулишич задержатся в лазарете

"Челси" потерял с травмами вингеров Педро и Кристиана Пулишича.

Пулишич демонстрировал великолепный футбол после коронавирусой паузы, и именно Кристиан открыл счет в финале Кубка Англии против "Арсенала" в минувшую субботу.



Однако в начале второго тайма матча на "Уэмбли" Пулишич получил травму задней поверхности бедра и теперь проведет в лазарете до пяти недель, о чем сообщат talkSPORT со ссылкой на собственные источники.



Таким образом, 21-летний американец пропустит не только выезд к "Баварии" в рамках Лиги Чемпионов в ближайшую субботу, но и, вероятно, старт следующего сезона Премьер-Лиги.



Финал на "Уэмбли" обернулся травмой и для другого игрока "Челси". Поддавшись уговорам своего тренера Фрэнка Лэмпарда, Педро согласился помочь "синим" доиграть сезон, но на последних минутах своего последнего матча за лондонский клуб вывихнул правое плечо.



"Операция прошла хорошо, я скоро вернусь. Жаль, что мы не выиграли Кубок Англии. Спасибо всем вам за поддержку", — написал Педро в инстаграме.



Сроки восстановления 33-летнего испанца, который собирался перейти свободным агентом в "Рому", не сообщаются.