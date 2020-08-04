Педро и Пулишич задержатся в лазарете

Кристиан Пулишич "Челси" потерял с травмами вингеров Педро и Кристиана Пулишича.

Пулишич демонстрировал великолепный футбол после коронавирусой паузы, и именно Кристиан открыл счет в финале Кубка Англии против "Арсенала" в минувшую субботу.

Однако в начале второго тайма матча на "Уэмбли" Пулишич получил травму задней поверхности бедра и теперь проведет в лазарете до пяти недель, о чем сообщат talkSPORT со ссылкой на собственные источники.

Таким образом, 21-летний американец пропустит не только выезд к "Баварии" в рамках Лиги Чемпионов в ближайшую субботу, но и, вероятно, старт следующего сезона Премьер-Лиги.

Финал на "Уэмбли" обернулся травмой и для другого игрока "Челси". Поддавшись уговорам своего тренера Фрэнка Лэмпарда, Педро согласился помочь "синим" доиграть сезон, но на последних минутах своего последнего матча за лондонский клуб вывихнул правое плечо.

"Операция прошла хорошо, я скоро вернусь. Жаль, что мы не выиграли Кубок Англии. Спасибо всем вам за поддержку", — написал Педро в инстаграме.

Сроки восстановления 33-летнего испанца, который собирался перейти свободным агентом в "Рому", не сообщаются.


Метки Педро, Пулишич, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2020 14:00

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  1. alexomck 04.08.2020 15:16 # alexomck
    ещё один лазаретчик нарисовался, мало того что арсенал пенсов отодрал.

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  2. sausage 04.08.2020 15:04 # sausage
    Пенсы играли, как трактористы, и сами ещё поломались. Пулисик тот вообще самоуничтожениям. Педро жаль. Вот так и помогай своей команде.

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  3. drogba11cool 04.08.2020 14:53 # drogba11cool
    Пулишич такой молодой, а уже так много травм, в общем пол года еще ждать, когда заиграет

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  4. gormartin 04.08.2020 14:45 # gormartin
    ну все 2 калек травмировали значит вылет 3членсидоров в ЧШ обеспечен

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  5. mixmaster 04.08.2020 14:40 # mixmaster
    ндааа, так его в раздевалке имели - что заднюю поверхность надорвали. никто ж не касался пулишича, но местные челсидоры кукарекают на своего хозяина - великий Арсенал.

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  6. raimbek1 04.08.2020 14:17 # raimbek1
    В челси полсостава середняковых дегенератов, для них это без потери качества

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  7. chelsea88 04.08.2020 14:12 # chelsea88
    Конченные гейгуннеры, сломали наших игроков.

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  8. j-silver 04.08.2020 14:12 # j-silver
    педики вулвичевские, сломали пьюлисика. содомиты чертовы

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  9. askarko 04.08.2020 14:06 # askarko
    бразилоид луис колдунов нанял перед матчем

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