"Арсенал" проведет встречу с Виллианом на следующей неделе

"Арсенал" проведет официальные переговоры с вингером "Челси" Виллианом на следующей неделе.

В ближайшую субботу, если не случится сенсации, выездом в Мюнхен к "Баварии" Виллиан завершит этот сезон, а вместе с ним — и свою карьеру в "Челси".



"Синие" предложили Виллиану только двухлетний контракт, в ответ на что ожидаемо последовал отказ, и теперь 31-летний игрок сборной Бразилии готовится покинуть "Стэмфорд Бридж" свободным агентом.



The Telegraph считает "Арсенал" наиболее вероятным направлением для Виллиана, чей агент Киа Джурабчан состоит в очень тесных отношениях с "канонирами".



В отличие от "Челси", который строго следует своей политике в отношении возрастных игроков, "Арсенал" готов предложить Виллиану контракт до 2023 года с зарплатой свыше 100 тысяч фунтов в неделю.



Виллиан комфортно себя чувствует в Лондоне и не хочет никуда перевозить свою семью, что резко сужает выбор экс-вингера "Анжи" и "Шахтера".