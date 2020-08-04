"Арсенал" проведет встречу с Виллианом на следующей неделе
"Арсенал" проведет официальные переговоры с вингером "Челси" Виллианом на следующей неделе.
В ближайшую субботу, если не случится сенсации, выездом в Мюнхен к "Баварии" Виллиан завершит этот сезон, а вместе с ним — и свою карьеру в "Челси".
"Синие" предложили Виллиану только двухлетний контракт, в ответ на что ожидаемо последовал отказ, и теперь 31-летний игрок сборной Бразилии готовится покинуть "Стэмфорд Бридж" свободным агентом.
The Telegraph считает "Арсенал" наиболее вероятным направлением для Виллиана, чей агент Киа Джурабчан состоит в очень тесных отношениях с "канонирами".
В отличие от "Челси", который строго следует своей политике в отношении возрастных игроков, "Арсенал" готов предложить Виллиану контракт до 2023 года с зарплатой свыше 100 тысяч фунтов в неделю.
Виллиан комфортно себя чувствует в Лондоне и не хочет никуда перевозить свою семью, что резко сужает выбор экс-вингера "Анжи" и "Шахтера".
04.08.2020 13:00
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Последние комментарии:
За бесплатно очень даже норм трансфер
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Пенсы опять горят обоссаные)
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у этого недоразумения под названием арсенал есть вообще гордость? Который раз уже подбирает отработанный материал за Челси
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Заметили, только залупенсы используют термины гг, гейганнер, геи и т.д. Либо они латентные геи, либо с детства выебанные петухи. Что же они за своим корытом не следят и никак не реагируют?
https://i.dailymail.co.uk/1s/2020/08/01/20/31453076-8583201-Arsenal_players_huddled_together_at_the_final_whistle_after_bein-a-10_1596310984987.jpg
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Всегда знал что у пенсов одни продажные наемники. Тьфу на них.
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в очередной раз залупенсы своего лучшего игрока отдают БЕСПЛАТНО. ну что за топари, то сутулого в сити, то вот бразила. кстати, на фоне их защей - Луиз просто мегатопарь оказался
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Гейганнерс будут в очередной раз выставлены посмешищем если ему 3 летний контракт дадут. Ясно же, что он перед пенсией собрался бабки получать и нихера не делать. Тем более нужно учитывать интенсивность игр АПЛ и возраст Виллиана. Сцук, вот их реально жизнь ничему не учит. Мало им Озила с 350к в неделю, который даж на банку не годится
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такое, если честно.
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"Киа Джурабчан состоит в очень тесных отношениях с "канонирами"
ну ясн, этот армяшка с ггшками под хвост долбается, вот и пропихивает своих игроков к ним
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Весомая заявка Артеты в борьбе за титул в следующем сезоне.
С мозгами дружит испанец.
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Надеюсь перейдёт в Арсенал, удачи
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