"Арсенал" проведет встречу с Виллианом на следующей неделе

Виллиан "Арсенал" проведет официальные переговоры с вингером "Челси" Виллианом на следующей неделе.

В ближайшую субботу, если не случится сенсации, выездом в Мюнхен к "Баварии" Виллиан завершит этот сезон, а вместе с ним — и свою карьеру в "Челси".

"Синие" предложили Виллиану только двухлетний контракт, в ответ на что ожидаемо последовал отказ, и теперь 31-летний игрок сборной Бразилии готовится покинуть "Стэмфорд Бридж" свободным агентом.

The Telegraph считает "Арсенал" наиболее вероятным направлением для Виллиана, чей агент Киа Джурабчан состоит в очень тесных отношениях с "канонирами".

В отличие от "Челси", который строго следует своей политике в отношении возрастных игроков, "Арсенал" готов предложить Виллиану контракт до 2023 года с зарплатой свыше 100 тысяч фунтов в неделю.

Виллиан комфортно себя чувствует в Лондоне и не хочет никуда перевозить свою семью, что резко сужает выбор экс-вингера "Анжи" и "Шахтера".


Метки Арсенал, Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. unclearness 04.08.2020 14:02 # unclearness
    За бесплатно очень даже норм трансфер

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  2. unclearness 04.08.2020 13:59 # unclearness
    Пенсы опять горят обоссаные)

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  3. funkyfresh 04.08.2020 13:50 # funkyfresh
    у этого недоразумения под названием арсенал есть вообще гордость? Который раз уже подбирает отработанный материал за Челси

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  4. ars-lover 04.08.2020 13:44 # ars-lover
    Заметили, только залупенсы используют термины гг, гейганнер, геи и т.д. Либо они латентные геи, либо с детства выебанные петухи. Что же они за своим корытом не следят и никак не реагируют?
    https://i.dailymail.co.uk/1s/2020/08/01/20/31453076-8583201-Arsenal_players_huddled_together_at_the_final_whistle_after_bein-a-10_1596310984987.jpg

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  5. scouser2005 04.08.2020 13:36 # scouser2005
    Всегда знал что у пенсов одни продажные наемники. Тьфу на них.

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  6. mixmaster 04.08.2020 13:35 # mixmaster
    в очередной раз залупенсы своего лучшего игрока отдают БЕСПЛАТНО. ну что за топари, то сутулого в сити, то вот бразила. кстати, на фоне их защей - Луиз просто мегатопарь оказался

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  7. division 04.08.2020 13:32 # division
    Гейганнерс будут в очередной раз выставлены посмешищем если ему 3 летний контракт дадут. Ясно же, что он перед пенсией собрался бабки получать и нихера не делать. Тем более нужно учитывать интенсивность игр АПЛ и возраст Виллиана. Сцук, вот их реально жизнь ничему не учит. Мало им Озила с 350к в неделю, который даж на банку не годится

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  8. vyrentz 04.08.2020 13:27 # vyrentz
    такое, если честно.

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  9. j-silver 04.08.2020 13:19 # j-silver
    "Киа Джурабчан состоит в очень тесных отношениях с "канонирами"
    ну ясн, этот армяшка с ггшками под хвост долбается, вот и пропихивает своих игроков к ним

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  10. feldkurat 04.08.2020 13:07 # feldkurat
    Весомая заявка Артеты в борьбе за титул в следующем сезоне.
    С мозгами дружит испанец.

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  11. mancunia-planet 04.08.2020 13:01 # mancunia-planet
    Надеюсь перейдёт в Арсенал, удачи

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