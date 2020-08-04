Новая домашняя форма "Юнайтед" на сезон 2020/21 (ФОТО)

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед В преддверии возобновления плей-офф Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" продемонстрировал свою новую домашнюю форму от Adidas.

В период работы главным тренером "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер неоднократно говорил о ДНК клуба, и именно собственная идентичность "Юнайтед" легла в основу дизайна новой формы.

Дизайнеры Nike взяли за основу традиционный для "Юнайтед" красный фон, на который были нанесены короткие желтые и черные полоски — эти цвета были позаимствованы с эмблемы клуба.

Впервые "дьяволы" сыграют в своей новой форме уже в среду вечером, когда для ответного матча 1/8 финала Лиги Европы на "Олд Траффорд" пожалует австрийский ЛАСК.



Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед
Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед

Новая домашняя форма Манчестер Юнайтед


Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 810

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. nordway 04.08.2020 12:28 # nordway
    Такая же уродливая как все местные скумы

    (ответить)

  2. alexomck 04.08.2020 12:27 # alexomck
    адидас полоски на плечах убогие и опять в гараж загнали:)

    (ответить)

  3. quavo 04.08.2020 12:13 # quavo
    ну ниче такая

    (ответить)

  4. faridmyu90 04.08.2020 12:11 # faridmyu90
    Ну хорошо что не как у членсов

    (ответить)

  5. superglor 04.08.2020 12:11 # superglor
    Взяли со складов форму ЛФК 10-летней давности

    https://www.footballkitarchive.com/images/2020/06/30/tWdVwn1wcfn3egZ-small/liverpool-fc-2011-12-home.jpg

    Подтерли жопу, нассали сверху и повесили полдня сушиться. Полученный результат выдали МЮ.

    (ответить)

  6. chelsealondon 04.08.2020 12:10 # chelsealondon
    Хуже форму просто нельзя было придумать...

    (ответить)

  7. januzaj00 04.08.2020 12:09 # januzaj00
    Дизайнеры Nike взяли за основу традиционный для "Юнайтед" красный фон, на который были нанесены короткие желтые и черные полоски — эти цвета были позаимствованы с эмблемы клуба.

    Источник: http://fapl.ru/posts/80081/?c=1

    Какой ещё найк

    (ответить)

  8. stevens 04.08.2020 12:07 # stevens
    Для судейской помойки сойдёт.

    (ответить)

  9. bezviz 04.08.2020 12:07 # bezviz
    фу 6лять, фу нах.уй, эти полосочки напоминают дешманскую футболку на базаре у чурок)

    (ответить)

  10. brown-ale 04.08.2020 12:06 # brown-ale
    Форма так себе, но это не отменяет того, что Адидас > Найк.

    (ответить)

  11. unclearness 04.08.2020 12:04 # unclearness
    Форма как форма...
    Залупенсов по уродливости уже никто не переплюнет)

    (ответить)

  12. ilovemanutd 04.08.2020 12:04 # ilovemanutd
    Мне не нравится

    (ответить)

  13. sir-alexferguson 04.08.2020 12:03 # sir-alexferguson
    клубника ебучая... какой стыд

    (ответить)

  14. yamateh 04.08.2020 12:02 # yamateh
    бичовские узоры, для скюма пойдет

    (ответить)

  15. fanat-united 04.08.2020 12:02 # fanat-united
    Адидас не умеет делать нормальную форму... опять шлак

    (ответить)

  16. infamous 04.08.2020 12:01 # infamous
    *****

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: