Новая домашняя форма "Юнайтед" на сезон 2020/21 (ФОТО)

В преддверии возобновления плей-офф Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" продемонстрировал свою новую домашнюю форму от Adidas.

В период работы главным тренером "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер неоднократно говорил о ДНК клуба, и именно собственная идентичность "Юнайтед" легла в основу дизайна новой формы.



Дизайнеры Nike взяли за основу традиционный для "Юнайтед" красный фон, на который были нанесены короткие желтые и черные полоски — эти цвета были позаимствованы с эмблемы клуба.



Впервые "дьяволы" сыграют в своей новой форме уже в среду вечером, когда для ответного матча 1/8 финала Лиги Европы на "Олд Траффорд" пожалует австрийский ЛАСК.

















































