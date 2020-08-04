Новая домашняя форма "Юнайтед" на сезон 2020/21 (ФОТО)
В преддверии возобновления плей-офф Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" продемонстрировал свою новую домашнюю форму от Adidas.
В период работы главным тренером "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер неоднократно говорил о ДНК клуба, и именно собственная идентичность "Юнайтед" легла в основу дизайна новой формы.
Дизайнеры Nike взяли за основу традиционный для "Юнайтед" красный фон, на который были нанесены короткие желтые и черные полоски — эти цвета были позаимствованы с эмблемы клуба.
Впервые "дьяволы" сыграют в своей новой форме уже в среду вечером, когда для ответного матча 1/8 финала Лиги Европы на "Олд Траффорд" пожалует австрийский ЛАСК.
04.08.2020 12:00
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Последние комментарии:
Такая же уродливая как все местные скумы
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адидас полоски на плечах убогие и опять в гараж загнали:)
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ну ниче такая
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Ну хорошо что не как у членсов
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Взяли со складов форму ЛФК 10-летней давности
https://www.footballkitarchive.com/images/2020/06/30/tWdVwn1wcfn3egZ-small/liverpool-fc-2011-12-home.jpg
Подтерли жопу, нассали сверху и повесили полдня сушиться. Полученный результат выдали МЮ.
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Хуже форму просто нельзя было придумать...
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Дизайнеры Nike взяли за основу традиционный для "Юнайтед" красный фон, на который были нанесены короткие желтые и черные полоски — эти цвета были позаимствованы с эмблемы клуба.
Источник: http://fapl.ru/posts/80081/?c=1
Какой ещё найк
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Для судейской помойки сойдёт.
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фу 6лять, фу нах.уй, эти полосочки напоминают дешманскую футболку на базаре у чурок)
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Форма так себе, но это не отменяет того, что Адидас > Найк.
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Форма как форма...
Залупенсов по уродливости уже никто не переплюнет)
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Мне не нравится
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клубника ебучая... какой стыд
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бичовские узоры, для скюма пойдет
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Адидас не умеет делать нормальную форму... опять шлак
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*****
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