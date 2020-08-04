Уилшир надеется, что Обамеянг останется в "Арсенале"

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир выразил надежду, что его родному "Арсеналу" удастся сохранить своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга.

Уилшир был одноклубником Обамеянга на "Эмирейтс" всего полсезона, однако этого оказалось более чем достаточно, чтобы Джек убедился в высочайшем мастерстве габонского нападающего.



Уилшир советует 31-летнему Обамеянгу, завершившему сезон 2019/20 с показателем в 29 голов во всех соревнованиях, отбросить мысли об уходе и связать свое будущее с клубом, где его так ценят.



"Клубу очень важно сохранить его. Вы сами можете видеть, что он дает команде".



"Я был там, когда его купили, и с первой же тренировки он стал демонстрировать, что является игроком мирового уровня. Он забивает голы своей левой ногой и правой ногой, он может обыгрывать один в один".



"Мне весьма повезло поиграть вместе с несколькими игроками вроде него, но он был одним из лучших. Будь я на его месте? "Арсенал" — огромный клуб. Там он капитан, фанаты его любят, он пользуется уважением всего клуба".



"На его месте я бы остался, но мне легко это говорить. Послушайте, как я и сказал, им важно сохранить его, потому что он их лучший игрок, их лидер".



"Когда у команды не идет игра, каждый смотрит на него и ждет, что он возьмет и что-нибудь сделает", — сообщил Уилшир talkSPORT.