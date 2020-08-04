Роуз пожаловался, что каждый день сталкивается с расизмом

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Данни Роуз пожаловался, что каждый день имеет дело с проявлениями расизма.

Роуз является одним из тех, кто наиболее громко высказывается насчет проблемы расизма в футболе.



Однако для Данни расизм существует не только на футбольном поле, но и в повседневной жизни. 30-летний защитник просто не может посетить родной город без того, чтобы полиция не увидела в нем потенциального преступника.



"Я чувствую, что это происходит снова и снова, и мне приходится мириться с этим. Кто-нибудь снова получит смехотворный штраф, и ничего не изменится".



"Но расизм есть не только в футболе. На прошлой неделе меня снова остановила полиция — это происходит регулярно, когда я возвращаюсь в Донкастер, откуда я родом".



"Каждый раз мне говорят: "Эта машина украдена? Откуда она у тебя? Что ты здесь делаешь? Ты можешь доказать, что купил эту машину?" Это происходит с тех пор, как я сел за руль в свои 18 лет. И, знаете, каждый раз я просто смеюсь над этим, потому что я знаю, в чем дело".



"В один из последних раз я добирался на поезде. Я зашел внутрь вагона со своими сумками, а контроллер сразу же сказала мне: "Ты знаешь, что это первый класс?" Я ответил: "Да, и что?" Она: "Ох, ладно, тогда покажи свой билет".



"Поэтому я показал леди свой билет, и сразу после этого — чистая правда! — двое белокожих мужчин зашли в вагон, а она ничего им не сказала. Я спросил: "Ну, ты не собираешься попросить их показать свои билеты?" Она ответила: "О, нет, в этом нет необходимости".



"Люди могут подумать, что это случайность, но для меня это расизм. Мне приходится мириться с такими вещами, они происходят в моей жизни ежедневно".



"Мне даже неловко жаловаться на такие вещи, когда я смотрю на инцидент в Америке и вижу, как чернокожий человек был лишен своей жизни людьми, которым положено служить и защищать".



"На любую мою жалобу люди говорят: "Тебе платят большие деньги, поэтому смирись". Я уже потерял надежду, что ситуация изменится, поэтому что некоторые люди просто не придают значения проблеме расизма", — цитирует Роуза Goal.