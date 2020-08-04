Босс "Баварии" подтвердил, что его клуб уступит Хаверца "Челси" без боя

Кай Хаверц Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс подтвердил, что его клуб вышел из борьбы за атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

Возможный интерес "Баварии" к Хаверцу виделся главной угрозой к переходу Кая в "Челси". Клуб из Мюнхена привык забирать лучших талантов Бундеслиги к себе.

Однако "Бавария" лишь недавно оформила приобретение вингера Лероя Сане у "Манчестер Сити" и позволить себе еще одну крупную покупку в условиях глобального кризиса просто не может.

"Уверен, после Лероя Сане других крупных трансферов в этом году уже не будет. Мастерство Хаверца здесь не при чем. Все мы думаем, что он очень, очень хороший игрок".

"Однако в коронавирусный период, когда ты уже потратил почти 50 миллионов евро, выложить еще 70-80 миллионов евро или больше не представляется возможным, только если мы не совершим каких-либо крупных продаж", — сообщил Хенесс Frankfurter Allgemeine.


Метки Бавария, Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2020 08:00

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  1. mototroller 04.08.2020 09:21 # mototroller
    Его рост 188см. Высокий. Как раз такой нужен при игре стандартов у своих ворот. А так же будет карать в чужой штрафной

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  2. gerrard08 04.08.2020 09:09 # gerrard08
    Нет, это пенсы увели его из под носа баварии и лфк!

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  3. gormartin 04.08.2020 08:26 # gormartin
    видно поняли что бревно и переоценка,но для помойки пойдет у них же уже есть СУПЕРПУПЕР топ голкипер

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  4. largo-winch 04.08.2020 08:06 # largo-winch
    и где в его словах упомянание ЧОлсы?

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