Босс "Баварии" подтвердил, что его клуб уступит Хаверца "Челси" без боя

Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс подтвердил, что его клуб вышел из борьбы за атакующего полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

Возможный интерес "Баварии" к Хаверцу виделся главной угрозой к переходу Кая в "Челси". Клуб из Мюнхена привык забирать лучших талантов Бундеслиги к себе.



Однако "Бавария" лишь недавно оформила приобретение вингера Лероя Сане у "Манчестер Сити" и позволить себе еще одну крупную покупку в условиях глобального кризиса просто не может.



"Уверен, после Лероя Сане других крупных трансферов в этом году уже не будет. Мастерство Хаверца здесь не при чем. Все мы думаем, что он очень, очень хороший игрок".



"Однако в коронавирусный период, когда ты уже потратил почти 50 миллионов евро, выложить еще 70-80 миллионов евро или больше не представляется возможным, только если мы не совершим каких-либо крупных продаж", — сообщил Хенесс Frankfurter Allgemeine.