Санчес договорился о прекращении своего контракта с "Юнайтед"
Нападающий Алексис Санчес договорился с "Манчестер Юнайтед" о расторжении своего роскошного контракта.
После своего перехода из "Арсенала" в январе 2018 Санчес стабильно получал 560 тысяч фунтов в неделю — даже когда прошлым летом отправился в "Интер" на правах аренды.
Однако в понедельник ситуация изменилась. Как сообщает The Telegraph, Алексис договорился о прекращении своих отношений с "Юнайтед", что позволит ему перейти в "Интер" насовсем как свободному агенту.
В данный момент нет никаких подробностей о том, на каких условиях стороны согласились расстаться, однако остаточная стоимость рассчитанного до 2022 года контракта Санчеса составляет 55 млн. фунтов. Естественно, компенсация Алексиса в любом случае будет внушительна.
Вернувшись в Милан с чемоданом денег, 31-летний чилиец заключит с "Интером" контракт до июня 2023. Зарплата Алексиса на "Сан-Сиро" составит 6.3 млн. фунтов "чистыми", причем о сделке будет объявлено уж в ближайшие 48 часов.
Добавим, что накануне Санчес был назван в заявке команды Антонио Конте на плей-офф Лиги Европы.
04.08.2020 07:00
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Последние комментарии:
Санчес пзд умный чел, знатно подоил скюм
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Крысы бегут с корабля. Корабль должен утонуть!
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Даже этот никчемный понял что му безнадежен
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компенсация от МЮ + Интер вступительный бонус подгонит - норм. в деньгах потерял где-то, канеш, теперь на жалкие 121к сидеть:))
красава, что договорился, знамо, играть хочет, а не как кОзил:)
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24 ляма > 6 лямов
Ну что за дурачок
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