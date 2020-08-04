Санчес договорился о прекращении своего контракта с "Юнайтед"

Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес договорился с "Манчестер Юнайтед" о расторжении своего роскошного контракта.

После своего перехода из "Арсенала" в январе 2018 Санчес стабильно получал 560 тысяч фунтов в неделю — даже когда прошлым летом отправился в "Интер" на правах аренды.

Однако в понедельник ситуация изменилась. Как сообщает The Telegraph, Алексис договорился о прекращении своих отношений с "Юнайтед", что позволит ему перейти в "Интер" насовсем как свободному агенту.

В данный момент нет никаких подробностей о том, на каких условиях стороны согласились расстаться, однако остаточная стоимость рассчитанного до 2022 года контракта Санчеса составляет 55 млн. фунтов. Естественно, компенсация Алексиса в любом случае будет внушительна.

Вернувшись в Милан с чемоданом денег, 31-летний чилиец заключит с "Интером" контракт до июня 2023. Зарплата Алексиса на "Сан-Сиро" составит 6.3 млн. фунтов "чистыми", причем о сделке будет объявлено уж в ближайшие 48 часов.

Добавим, что накануне Санчес был назван в заявке команды Антонио Конте на плей-офф Лиги Европы.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1127

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yamateh 04.08.2020 07:58 # yamateh
    Санчес пзд умный чел, знатно подоил скюм

    (ответить)

  2. scouser2005 04.08.2020 07:56 # scouser2005
    Крысы бегут с корабля. Корабль должен утонуть!

    (ответить)

  3. chr1s8rown 04.08.2020 07:11 # chr1s8rown
    Даже этот никчемный понял что му безнадежен

    (ответить)

  4. alexomck 04.08.2020 07:05 # alexomck
    компенсация от МЮ + Интер вступительный бонус подгонит - норм. в деньгах потерял где-то, канеш, теперь на жалкие 121к сидеть:))
    красава, что договорился, знамо, играть хочет, а не как кОзил:)

    (ответить)

  5. drogba11cool 04.08.2020 07:02 # drogba11cool
    24 ляма > 6 лямов
    Ну что за дурачок

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: