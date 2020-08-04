Санчес договорился о прекращении своего контракта с "Юнайтед"

Нападающий Алексис Санчес договорился с "Манчестер Юнайтед" о расторжении своего роскошного контракта.

После своего перехода из "Арсенала" в январе 2018 Санчес стабильно получал 560 тысяч фунтов в неделю — даже когда прошлым летом отправился в "Интер" на правах аренды.



Однако в понедельник ситуация изменилась. Как сообщает The Telegraph, Алексис договорился о прекращении своих отношений с "Юнайтед", что позволит ему перейти в "Интер" насовсем как свободному агенту.



В данный момент нет никаких подробностей о том, на каких условиях стороны согласились расстаться, однако остаточная стоимость рассчитанного до 2022 года контракта Санчеса составляет 55 млн. фунтов. Естественно, компенсация Алексиса в любом случае будет внушительна.



Вернувшись в Милан с чемоданом денег, 31-летний чилиец заключит с "Интером" контракт до июня 2023. Зарплата Алексиса на "Сан-Сиро" составит 6.3 млн. фунтов "чистыми", причем о сделке будет объявлено уж в ближайшие 48 часов.



Добавим, что накануне Санчес был назван в заявке команды Антонио Конте на плей-офф Лиги Европы.