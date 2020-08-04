Итоги сезона Премьер-Лиги. Середняки

Продолжаем подводить итоги сезона 2019/20 в английской Премьер-Лиге. На очереди — семерка команд, оказавшихся в середине таблицы — с 7-го по 13-е места. Для кого-то из этих команд это стало достижением, а кто-то считает попадание в класс "середнячков" провалом, но эта прослойка в чемпионате Англии достаточно сильна, что характеризует высокий уровень турнира в целом.





НЬЮКАСЛ



Лучший бомбардир: Джонджо Шелви — 6

Лучший ассистент: Аллан Сен-Максимен, Энди Кэрролл — по 4

Лучший игрок: Мартин Дубравка

Разочарование: Жоэлинтон

Открытие: Мэттью Лонгстафф



Ожидания



В случае с командой, чей владелец уже давно не желает вкладывать в нее свои деньги, ожидания относились лишь к тому, сохранит "Ньюкасл" прописку в Премьер-Лиге или нет. Расставшись с Рафаэлем Бенитесом, Эшли решил, что может сэкономить еще и на менеджере, сделав ставку на опытного специалиста Стива Брюса, не раз спасавшего свои команды от вылета. Ушел Айозе Перес, но пришли Сен-Максимен и Жоэлинтон — состав "сорок" не должен был стать сильнее или слабее, что соответствовало привычной стратегии Майка Эшли в последние годы.



Сезон



Начало сезона в исполнении "сорок" было не очень удачным, и некоторое время команда провела в зоне вылета или возле нее, но затем Брюсу удалось стабилизировать положение команды, как только он наладил игру в обороне. Помогла найти себя победа над "Манчестер Юнайтед" с голом юного Мэттью Лонгстаффа — братский дуэт в центре поля оказался эффективным решением Брюса в пору кадрового кризиса, а гол рыжего дебютанта поверг в шок "красных дьяволов". В дальнейшем рецепт набора очков для Брюса был прост — качественная работа на разрушение и в меру эффективные действия в атаке. Конечно, нападающие "сорок" категорически провалили сезон, но креативность Сен-Максимена и решительность Шелви помогли "Ньюкаслу" компенсировать отсутствие забивного форварда.



Оценка



Удовлетворительно. Команда, от которой не ждали больших достижений, выполнила задачу на сезон без нервов и с некоторым игровым прогрессом. Когда Брюсу удалось наладить оборонительную работу, стало заметно, что в составе команды есть и сильные креативные игроки — в частности, Аллан Сен-Максимен, ставший новым любимцем "Сент-Джеймс Парк". К этому нестандартному и технически одаренному игроку еще бы квалифицированного забивного форварда — получилась бы убойная связка!



ЭВЕРТОН



Лучший бомбардир: Доминик Калверт-Левин, Ришарлисон — по 13

Лучший ассистент: Люка Динь — 7

Лучший игрок: Доминик Калверт-Левин

Разочарование: Алекс Ивоби

Открытие: Энтони Гордон



Ожидания



Уже давно от "Эвертона" ждут реальной борьбы за высокие места и давления на привычных грандов Премьер-Лиги, но несмотря на значительно улучшившееся финансовое положение с приходом Фархада Мошири, "ириски" не могут сделать решительный шаг вперед в развитии команды. Клуб никак не мог найти менеджера, который способен справиться с этой задачей, а Марку Силва начал разочаровывать еще в прошлом сезоне. Впрочем, удачный весенний отрезок и ряд хороших результатов с грандами дали ему возможность провести с командой предсезонку.



Сезон



То, что решение оставить Марку Силву было ошибкой со сторон руководства "ирисок", стало понятно в сентябре — после двух побед в четырех стартовых матчах сезона команда выдала серию из четырех поражений и опустилась к зоне вылета. Когда же встряхнуть команду португальцу не удалось, он был отправлен в отставку после поражения в мерсисайдском дерби. Сменивший его в роли временного наставника команды Данкан Фергюсон был хорош, обыграв "Челси" и не проиграв "Манчестер Юнайтед" с "Арсеналом", но амбиций для постоянной работы в роли менеджера "Эвертона" не проявлял, став ассистентом Карло Анчелотти. С многоопытным итальянцем команда прибавила и проигрывала в основном представителям топ-6, но значительного прогресса в игровой плоскости пока что не достигла.



Оценка



Неудовлетворительно. Если для "Ньюкасла" место в середине таблицы — хороший результат, то от "Эвертона" уже давно ждешь большего, чем 12-е место. Понятное дело, что Анчелотти пришел по ходу сезона и принимал команду рядом с зоной вылета, но оценивая сезон в целом, сложно не учитывать провальный старт и то, что руководство клуба где-то пошло на поводу у эмоций, когда не решилось сменить менеджера еще летом. Из хорошего — в лице Доминика Калверт-Левина у "Эвертона" появился доморощенный стабильно забивающий форвард, а в концовке сезона Анчелотти еще и презентовал всем Энтони Гордона — полузащитника, который может удивить в следующем сезоне.



САУТГЕМПТОН



Лучший бомбардир: Данни Ингс — 22

Лучший ассистент: Натан Редмонд — 4

Лучший игрок: Данни Ингс

Разочарование: Софиан Буфаль

Открытие: Уильям Смоллбоун



Ожидания



"Саутгемптон" обладает составом для крепкого середнячка, и ожидания в новом сезоне для "святых" были ориентированы как раз на место в середине таблицы. Каких-то значительных вложений в усиление состава клуб в межсезонье не делал, ожидая, что Ральф Хазенхюттль сможет добиться общекомандного прогресса с игроками, с которыми он познакомился по ходу предыдущей кампании. Финансовое положение "Саутгемптона" перестало быть стабильным после того как начал сбоить конвейер по продаже в большие клубы раскрученных игроков, потому — задача на сезон была "не вылететь".



Сезон



Сезон получился для "Саутгемптона" непростым, а его начало было и вовсе обескураживающим — всего две победы в первых 13 турах и позорище в матче с "Лестером", когда "святые" умудрились пропустить аж девять безответных голов, установив ряд рекордов, о которых лучше никому не говорить. Но стоит отдать должное Хазенхюттлю — он смог привести команду в чувство довольно быстро и не допустил ее падения в зону вылета. А уже в декабре "Саутгемптон" набрал хорошую форму, вошел во вкус Данни Ингс, и "Титаник" пошел на всплытие. Великолепный результат Ингса, включившегося в гонку бомбардиров, стал возможен благодаря эффективной работе полузащиты и его подносчиков снарядов в лице Че Адамса и Шейна Лонга. Также стоит отметить лучший в карьере сезон Пьера-Эмиля Хейбьерга и отличную игру в обороне поляка Яна Беднарека.



Оценка



Хорошо. "Саутгемптон" сейчас не обладает серьезными финансами, а состав команды не изобилует большим количеством игроков, находящихся на пике карьеры. Потому — 11-е место это действительно хороший результат для команды. Ингс, Хейбьерг и пожалуй, Беднарек с Уорд-Проузом вытащили этот сезон для команды, но она явственно нуждается в усилении. Иначе — тренерского таланта Ральфа Хазенхюттля может оказаться недостаточно для сохранения "святых" в Премьер-Лиге.



БЕРНЛИ



Лучший бомбардир: Крис Вуд — 14

Лучший ассистент: Эшли Вествуд, Дуайт Макнил — по 6

Лучший игрок: Джеймс Тарковски

Разочарование: Данни Дринкуотер

Открытие: Дуайт Макнил



Ожидания



"Бернли" — команда, от которой можно ждать как попадания в Европу, так и борьбы за выживание — именно этим подопечные Шона Дайча запомнились в двух предыдущих сезонах. Но даже если у "Бернли" возникают проблемы, "бордовая" команда никогда не выглядит обреченной, суетящейся, и продолжает играть в свой футбол. Разве что — с большей концентрацией, чем прежде. У "Бернли" время от времени возникают проблемы с концентрацией, и именно это качество команды Дайча намекало на то, что они могут провести сложный сезон.



Сезон



Сезон действительно получился непростым, а временами мог показаться разочаровывающим, так как команда время от времени выдавала серии поражений, часто проигрывала крупно и не лучшим образом играла с большими клубами. Но в матчах с равными себе "Бернли" все так же стабильно набирал очки, регулярно побеждал в поединках, когда "отступать дальше некуда", а с наступлением Нового года вообще набрал отличную форму, уступив после 19 января всего дважды. Пробить оборону в тех матчах, где "Бернли" включал режим полной концентрации, было невероятно сложно, так как пара центральных защитников Тарковски-Ми в таких поединках играла практически безупречно, а за спиной у них был один из лучших вратарей этого сезона — Ник Поуп, который вскоре может уйти в "Челси".



Оценка



Хорошо. От "Бернли" можно ждать большего, но 10-е место — это в целом позиция, на которую в современной Премьер-Лиге не так уж просто подняться клубу с бюджетом и составом "бордовых". При этом Шона Дайча по ходу сезона время от времени критиковали, намекая на то, что ему нужен новый вызов (почему-то почти всегда связывая его с "Кристал Пэлас"), но результат "Бернли" оказался достойным, а некоторое время команда даже претендовала на попадание в Европу. В конце концов позитивно воспринимаемый всеми "Шеффилд" набрал ровно столько же очков, как и "скучный и однообразный" "Бернли".



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД



Лучший бомбардир: Оли Макберни, Лис Муссе — по 6

Лучший ассистент: Лис Муссе, Энда Стивенс — по 4

Лучший игрок: Дин Хендерсон

Разочарование: Сандер Берге

Открытие: Джон Лундстрем



Ожидания



Для Премьер-Лиги все команды, в составе которых нет большого количества игроков с опытом игры в элите, кажутся потенциальными борцами за выживание. А "Шеффилд" не стал в межсезонье массово закупаться по примеру (не всегда удачному) других новичков, получавших деньги от повышения в классе. Но, несмотря на то, что "клинков" записывали в число аутсайдеров, было нечто в команде Криса Уайлдера, намекавшее на то, что в случае с ней все будет не так просто. Сыгранность и отличное взаимопонимание между игроками, кураж и позитивный настрой, а также управляемость команды и ее тактическая грамотность — вот те качества, которые были заметны у "клинков" по Чемпионшипу.



Сезон



В итоге, "Шеффилд" оказался сложным соперником для всех — от мала до велика. Только после карантина команда Криса Уайлдера впервые проиграла крупно, а чаще всего в матчах с участием "клинков" преимущество победителя исчислялось одним забитым мячом. Сложно с "Шеффилдом" пришлось и будущему чемпиону "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". А "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм" и вовсе взяли с командой Уайлдера по одному очку. Долгое время "клинки" шли в зоне еврокубков, но их настрой сбила пауза — после возобновления чемпионата они набрали всего 10 очков, а этого оказалось мало, чтобы финишировать в топ-6. Весь сезон команда провела со схемой 3-5-2, но лишь три игрока в "Шеффилде" сыграли все 38 матчей чемпионата (четвертым был бы Дин Хендерсон, но он не мог играть против "Манчестер Юнайтед" ввиду условий своей аренды), то есть постулатом для Уайлдера была лишь сама формация, но не ее наполнение. Не очень результативными были форварды "Шеффилда", но команда мало пропускала и потому даже небольшого количества голов ей хватало для стабильного набора очков. Особо стоит отметить Билли Шарпа, реализовавшего свою мечту — забить в Премьер-Лиге в футболке "Шеффилда".



Оценка



Отлично. Как еще можно оценивать девятое место команды, которая многими называлась главным претендентом на вылет? Причем — если бы не карантин, есть сомнения, что "Арсеналу" и "Тоттенхэму" удалось бы настичь "клинков" и вытеснить их из топ-8. Само по себе попадание в еврокубки было для "Шеффилда" призом, который мог оказаться в следующем сезоне "троянским конем", но команда самоотверженно за него сражалась, расслабившись только в самом конце.



АРСЕНАЛ



Лучший бомбардир: Пьер-Эмерик Обамеянг — 22

Лучший ассистент: Николя Пепе — 6

Лучший игрок: Пьер-Эмерик Обамеянг

Разочарование: Маттео Гендузи

Открытие: Букайо Сака



Ожидания



Первый сезон Унаи Эмери в "Арсенале" получился перспективным, но бестрофейным — "канонирам" немного не хватило, чтобы пробиться в Лигу Чемпионов через чемпионат и Лигу Европы, но уже тот факт, что они до последнего претендовали на возвращение в элитный европейский турнир, был воспринят позитивно. Казалось, что испанскому тренеру под силу сделать команду сильнее во втором сезоне на "Эмирейтс".



Сезон



Но реальность оказалась очень разочаровывающей для Унаи Эмери — вместо прогресса команды, в новом сезоне мы увидели ее стремительный регресс, который во многом был обусловлен разногласиями в раздевалке. "Арсенал" уже давно не было сплоченным коллективом единомышленников, но осенью 2019 года команда окончательно слетела с катушек, что и сказалось на ее результатах незамедлительно. Эмери был уволен после пяти матчей без побед, но сменившему его Фредди Юнгбергу удалось победить лишь раз в следующих пяти поединках, после чего команду и принял Микель Артета. Это назначение можно считать удачным, так как Артете удалось решительно встряхнуть команду, угомонить наиболее рьяных возмутителей спокойствия в раздевалке и сделать то, чего не сумел Эмери — укрепить свой авторитет среди игроков за каких-то несколько недель. Артета дал шанс всем, но очень быстро разобрался, с кем команде не по пути, отправив в дубль Гендузи и на трибуны — Месута Озила. При этом он защитил от шквала критики Давида Луиса, инициировав продление контракта, несмотря на феерически провальный выход бразильца на замену в матче с "Сити" в июне. Как результат — Давид Луис был одним из лучших в команде после карантина, отблагодарив менеджера за доверие.



Оценка



Удовлетворительно. Оценку стоит разделить — до прихода Артеты игра команды была категорически неудовлетворительной, но под его руководством был заметен прогресс. В конце концов, "Арсенал" выиграл трофей и получил путевку в Лигу Европы, что важно в свете получения запасного варианта для попадания в Лигу Чемпионов в следующем сезоне, но "канониры" могли бы лучше использовать этот шанс в сезоне нынешнем. Впрочем, этой команде в Лигу Чемпионов по многим параметрам еще рано, и Артете предстоит немало работы, чтобы закрепить свои стартовые успехи в роли менеджера "Арсенала".



ВУЛВЕРХЭМПТОН



Лучший бомбардир: Рауль Хименес — 17

Лучший ассистент: Адама Траоре — 9

Лучший игрок: Адама Траоре

Разочарование: Патрик Кутроне

Открытие: Адама Траоре



Ожидания



"Вулверхэмптон" начал сезон еще в июле 2019, стартовав в квалификации Лиги Европы, а такие вещи обычно не проходят бесследно в чемпионате для команд, не имеющих богатого еврокубкового опыта. Потому ожидалось, что "волки" будут испытывать сложности на старте чемпионата — в первую очередь из-за отсутствия полноценного отдыха между сезонами и сложного и непривычного для команды графика.



Сезон



Опасения подтвердились, так как чемпионат команда Нуну Эшпириту Санту действительно начала очень натужно, добыв первую победу только в седьмом туре. Причем некоторое время дела шли неважно и в групповом раунде Лиги Европы, куда "Вулверхэмптон" пробился без проблем. Но команда оказалась все же достаточно сильной и опытной (Моутиньо, Хименес, Рубен Невеш, Руй Патрисиу, Дендонкер — люди с большим еврокубковым багажом), чтобы выйти с честью из сложной ситуации. "Волки" не только попали в плей-офф Лиги Европы (и до сих пор сохраняют шансы на победу в ней), но и выдели 10-матчевую серию без поражений, не пропуская в ходе нее больше одного мяча в чемпионате. Было много ничейных матчей, но "волки" не проигрывали, набирались уверенности, а когда смогли сосредоточиться на чемпионате, выдали спурт в первую шестерку, претендуя некоторое время даже на попадание в топ-4.



Оценка



Хорошо. Для команд, начинающих сезон в Лиге Европы с ранних раундов, чемпионат всегда складывается непросто — "Бернли" и "Эвертон" ранее не смогли показать достойного результата в следующем сезоне после выхода в Лигу Европы, а вот "волки" опустились лишь на пару ступенек. К тому же они все еще сохраняют шансы на выигрыш европейского трофея и путевки в Лигу Чемпионов. Великолепный сезон провели Рауль Хименес и Адама Траоре — два игрока, чей прогресс был наиболее заметен в составе "волков". Но стоит отметить и железного капитана Конора Коуди, который не пропустил ни одного матча в Премьер-Лиг за два последних сезона.



См. также: Итоги сезона Премьер-Лиги 2019/20. Аутсайдеры



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru