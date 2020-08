Моуриньо: "Каждый произносит мое имя неправильно"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пожаловался, что люди в Англии неправильно произносят его имя.

В понедельник фанаты "Тоттенхэма" смогли ознакомиться с еще одним тизером документального фильма All or Nothing ("Все или ничего") от Amazon Prime о своем клубе в сезоне 2019/20.



Этот фильм уже сейчас вызывает огромный ажиотаж, учитывая обилие событий, приключившихся со "шпорам" за последний год.



В очередном тизере, опубликованном телеведущей Энни Мак, Моуриньо рассказывает молодому защитнику Яфету Танганге, как на самом деле произносится его имя.



"Я ненавижу произносить чужие имена неправильно, дружище. Каждый произносит мое имя неправильно. Каждый называет меня "Хо-се". Но я не "Хо-се", я "Жо-зе", — говорит Моуриньо.





If you love football, you're in for a treat with the next All or Nothing series on @primevideosport - showing behind the scenes footage from one of the biggest clubs, Tottenham Hotspur. I am definitely guilty of pronouncing José’s name wrong #AllorNothingSpurs #ad pic.twitter.com/kvABUznOsg