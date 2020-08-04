Моуриньо: "Каждый произносит мое имя неправильно"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пожаловался, что люди в Англии неправильно произносят его имя.

В понедельник фанаты "Тоттенхэма" смогли ознакомиться с еще одним тизером документального фильма All or Nothing ("Все или ничего") от Amazon Prime о своем клубе в сезоне 2019/20.

Этот фильм уже сейчас вызывает огромный ажиотаж, учитывая обилие событий, приключившихся со "шпорам" за последний год.

В очередном тизере, опубликованном телеведущей Энни Мак, Моуриньо рассказывает молодому защитнику Яфету Танганге, как на самом деле произносится его имя.

"Я ненавижу произносить чужие имена неправильно, дружище. Каждый произносит мое имя неправильно. Каждый называет меня "Хо-се". Но я не "Хо-се", я "Жо-зе", — говорит Моуриньо.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2020 00:05

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  1. yela 04.08.2020 00:15 # yela
    Он оказывается Джу-зе. Хотя Жозефина звучит как-то более интересно.

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  2. danilych89 04.08.2020 00:13 # danilych89
    а его кто-то называл Хосе? ну что ж, Джузе его еще точно никто за пределами Португалии не называл))

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