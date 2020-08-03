Фердинанд одобряет, как Лэмпард поступил с Кепой
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд похвалил главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда за бесжалостное обращение с голкипером Кепой Аррисабалагой.
Натерпевшись ошибок Кепы по ходу сезона, на матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" и на финал Кубка Англии против "Арсенала" Лэмпард усадил самого дорого голкипера в мире на лавку, а защищать ворота доверил 38-летнему Вилли Кабальеро.
По мнению Фердинанда, это решение многое говорит о силе духа Лэмпарда как тренера — Фрэнк показал своим игрокам, что имя и ценник для него ничего не значат.
"Думаю, эта ситуация является публичной демонстрацией того, что Фрэнк Лэмпард — тренер, который не боится принимать большие решения".
"Когда у тебя есть голкипер, купленный за 70 миллионов фунтов, это подвергает тренера давлению. Он вынужден использовать столь дорогого игрока в матчах, но Фрэнк сказал: "Мне все равно, что вы говорите. Я поступлю по-своему".
"Это является очень четким посланием для остальной команды: "Не имеет значения, кто ты такой и кем ты себя считаешь — если ты не будешь делать свою работу на поле, ты не будешь играть. Мы с моим штабом не будем выпускать тебя, а найдем тебе замену".
"Это громкое заявление, и я думаю, это замечательно для Фрэнка. Будучи молодым тренером, он не боится принимать большие решения", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.
03.08.2020 23:00
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Продать дегенератов - пол дела, главное, не купить новых. Спросите у МЮ, они мастера в этом деле.
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