Чилуэлл покинет "Лестер" только как самый дорогой защитник в мире

Бен Чилуэлл "Челси" придется сделать Бена Чилуэлла самым дорогим защитником в мире, чтобы убедить "Лестер" продать свою звезду.

23-летний Чилуэлл является целью номер один для главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда по укреплению левого фланга обороны, однако непопадание "лис" в Лигу Чемпионов экономический кризис не сделали цену за Бена более доступной.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Лестер" сообщил "Челси", что котирует Чилуэлла даже выше, чем Харри Магуайра, проданного в "Манчестер Юнайтед" за 80 миллионов фунтов прошлым летом.

Теперь "синим" нужно предложить больше указанной суммы, потому что иначе Чилуэлл, на счету которого 11 матчей за сборную Англии, останется на "Кинг Пауэр".

Тем временем, как сообщает Sky Sports, "Челси" также присматривается к альтернативам Чилуэллу, обратив свое внимание на Серхио Регилона, принадлежащего "Реалу". Проведя этот сезон в "Севилье" на правах аренды, 23-летний испанец был признан лучшим левым защитником Ла Лиги.


Метки Лестер, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. royal-arsenal 03.08.2020 22:28 # royal-arsenal
    Норм он косплеит старый мем:
    https://www.meme-arsenal.com/memes/f977b0c1141ef16ab7d78ef0552f5ec5.jpg

    (ответить)

  2. chelsiukpro 03.08.2020 22:28 # chelsiukpro
    Значит останится в Лестере! Челси не будет платить как МУМУ за касалапого Магвайера столько бабла. Поидут за алтернативой в 2 раза дешевле....

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  3. chelsea88 03.08.2020 22:26 # chelsea88
    Xyйня делов, мы же не как ссаный гейклаб аснл. Купили нонейма за овер дохуя денег,а теперь ипотеку платят за него.

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  4. superperez101 03.08.2020 22:24 # superperez101
    они щас нормально подлатаются. шмайхеля чилвела сольют мешкам,
    и сами купят тащера миллиона за 2,5 -3

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  5. superperez101 03.08.2020 22:23 # superperez101
    хаха
    лестер красавцы
    к самому дорогому вратарю нужен самый дорогой защ

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  6. pauk 03.08.2020 22:18 # pauk
    ему цена лямов 20. как его сити размазал по полю, какой защитник вообще

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  7. m-ballack 03.08.2020 22:12 # m-ballack
    Лол, да пошел он наxyй, собственно) цз, гк и норм

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  8. vyrentz 03.08.2020 22:08 # vyrentz
    Почему Челси должны переплачивать за глупость МЮ?

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