Чилуэлл покинет "Лестер" только как самый дорогой защитник в мире
"Челси" придется сделать Бена Чилуэлла самым дорогим защитником в мире, чтобы убедить "Лестер" продать свою звезду.
23-летний Чилуэлл является целью номер один для главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда по укреплению левого фланга обороны, однако непопадание "лис" в Лигу Чемпионов экономический кризис не сделали цену за Бена более доступной.
Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Лестер" сообщил "Челси", что котирует Чилуэлла даже выше, чем Харри Магуайра, проданного в "Манчестер Юнайтед" за 80 миллионов фунтов прошлым летом.
Теперь "синим" нужно предложить больше указанной суммы, потому что иначе Чилуэлл, на счету которого 11 матчей за сборную Англии, останется на "Кинг Пауэр".
Тем временем, как сообщает Sky Sports, "Челси" также присматривается к альтернативам Чилуэллу, обратив свое внимание на Серхио Регилона, принадлежащего "Реалу". Проведя этот сезон в "Севилье" на правах аренды, 23-летний испанец был признан лучшим левым защитником Ла Лиги.
03.08.2020 22:00
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Норм он косплеит старый мем:
https://www.meme-arsenal.com/memes/f977b0c1141ef16ab7d78ef0552f5ec5.jpg
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Значит останится в Лестере! Челси не будет платить как МУМУ за касалапого Магвайера столько бабла. Поидут за алтернативой в 2 раза дешевле....
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Xyйня делов, мы же не как ссаный гейклаб аснл. Купили нонейма за овер дохуя денег,а теперь ипотеку платят за него.
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они щас нормально подлатаются. шмайхеля чилвела сольют мешкам,
и сами купят тащера миллиона за 2,5 -3
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хаха
лестер красавцы
к самому дорогому вратарю нужен самый дорогой защ
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ему цена лямов 20. как его сити размазал по полю, какой защитник вообще
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Лол, да пошел он наxyй, собственно) цз, гк и норм
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Почему Челси должны переплачивать за глупость МЮ?
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