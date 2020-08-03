"Юнайтед" близок к договоренности с Санчо

"Манчестер Юнайтед" практически договорился с вингером дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо об условиях личного контракта.

Ранее днем авторитетное издание BBC сообщило, что клуб из Дортмунда дал "красным дьяволам" одну неделю, чтобы согласовать приобретение Санчо — или забыть о приобретении Джейдона в это трансферное окно.



В данный момент два клуба продолжают диалог о размере компенсации. "Боруссия" по-прежнему хочет за 20-летнего англичанина 120 миллионов евро (108 млн. фунтов), но согласна получить эти деньгами частями или даже в виде бонусов.



Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах с "Боруссией", а также близок к соглашению с самим Санчо. Джейдон будет готов заключить контракт, как только два клуба ударят по рукам.