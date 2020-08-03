"Милан" и "Байер" хотят Бена Годфри

"Милан" и "Байер" проявляют интерес к центральному защитнику "Норвича" Бену Годфри.

В завершившемся сезоне Премьер-Лиги "Норвич" занял последнее 20-е место, пропустив 75 мячей в 38 матчах.



Тем не менее, на игроков команды Даниэля Фарке — и даже защитников — существует большой спрос, в том числе за пределами Премьер-Лиги.



Например, 22-летним Годфри интересуются в Италии и Германии. Sky Sports ожидает, что "Байер" уже на текущей неделе, согласовав продажу Кая Хаверца в "Челси", вступит в переговоры по Бену.



Годфри является ключевой трансферной целью для "Байера", однако "Милан" не отстает и собирается провести встречу с представителями игрока молодежной сборной Англии до матча Серии А против "Кальяри" в субботу.



Ранее интерес к Годфри, которого "канарейки" оценивают в 30 миллионов фунтов, также проявляли дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг".



Добавим, что в Бундеслигу может уехать и партнер Годфри по "Норвичу" Макс Ааронс. На 20-летнего англичанина претендуют "Байер" и "Бавария".