"Сити" сохраняет интерес к Кулибали и Пау Торресу

Калиду Кулибали "Манчестер Сити" сохраняет интерес к Калиду Кулибали из "Наполи" и Пау Торресу из "Вильярреала", несмотря на согласованный трансфер защитника "Борнмута" Натана Аке.

На прошлой неделе вылетевший из Премьер-Лиги "Борнмут" принял предложение "Сити" о покупке 25-летнего Аке в размере 41 миллиона фунтов.

Натан будет призван заменить Венсана Компани, который покинул "Этихад" еще прошлым летом, но главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле может потребоваться еще один центральный защитник ввиду неопределенного будущего Джона Стоунса и Николаса Отаменди.

В связи с этим, утверждает ESPN, клуб с "Этихад" продолжает наводить справки насчет Кулибали и Торреса, причем оба этих игрока также интересны "Манчестер Юнайтед".

Проблема для "Сити" заключается в том, что 29-летний Кулибали стоит 81 млн. фунтов, а 23-летнему Торресу нужны гарантии насчет регулярного игрового времени.


Метки Вильярреал, Кулибали, Манчестер Сити, Наполи, Торрес

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 299

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool888 03.08.2020 19:26 # liverpool888
    Не думаю, что трансфер Кулибали вероятен.
    Лапорт является ведущим защитником клуба, с ним на поле Сити гораздо лучше владеет мячом и выходит с обороны. Как уже говорил Каррагер, не было ещё топовой связки цз из двух левоногих игроков.
    Поэтому Сити больше нуждается в надёжном правоногом партнёре для Лапорта.

    (ответить)

  2. superperez101 03.08.2020 19:20 # superperez101
    кули бали
    ай бесстыдник

    https://idiod.video/dvrkct.mp4

    (ответить)

  3. chr1s8rown 03.08.2020 19:18 # chr1s8rown
    Коррупционеры хотят сбит цену на аке таким дешевым трюком

    (ответить)

  4. superperez101 03.08.2020 19:17 # superperez101
    что это он держит? невидимый микрофон?
    хахахаха

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: