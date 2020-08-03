"Сити" сохраняет интерес к Кулибали и Пау Торресу
"Манчестер Сити" сохраняет интерес к Калиду Кулибали из "Наполи" и Пау Торресу из "Вильярреала", несмотря на согласованный трансфер защитника "Борнмута" Натана Аке.
На прошлой неделе вылетевший из Премьер-Лиги "Борнмут" принял предложение "Сити" о покупке 25-летнего Аке в размере 41 миллиона фунтов.
Натан будет призван заменить Венсана Компани, который покинул "Этихад" еще прошлым летом, но главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле может потребоваться еще один центральный защитник ввиду неопределенного будущего Джона Стоунса и Николаса Отаменди.
В связи с этим, утверждает ESPN, клуб с "Этихад" продолжает наводить справки насчет Кулибали и Торреса, причем оба этих игрока также интересны "Манчестер Юнайтед".
Проблема для "Сити" заключается в том, что 29-летний Кулибали стоит 81 млн. фунтов, а 23-летнему Торресу нужны гарантии насчет регулярного игрового времени.
03.08.2020 19:00
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Последние комментарии:
Не думаю, что трансфер Кулибали вероятен.
Лапорт является ведущим защитником клуба, с ним на поле Сити гораздо лучше владеет мячом и выходит с обороны. Как уже говорил Каррагер, не было ещё топовой связки цз из двух левоногих игроков.
Поэтому Сити больше нуждается в надёжном правоногом партнёре для Лапорта.
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кули бали
ай бесстыдник
https://idiod.video/dvrkct.mp4
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Коррупционеры хотят сбит цену на аке таким дешевым трюком
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что это он держит? невидимый микрофон?
хахахаха
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