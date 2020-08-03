Виллиан на пороге ухода из "Челси"

Виллиан Вингер Виллиан приблизился к уходу из "Челси", отклонив свежее предложение своего клуба о новом контракте.

Как сообщают The Guardian и ESPN, "синие" предложили Виллиану продлить сотрудничество только на два года, в ответ на что ожидаемо последовал отказ.

31-летний бразилец, как он неоднократно говорил, решительно настроен получить контракт минимум на три года — в "Челси" или где-нибудь еще.

Ожидается, что Виллиан объявит об отъезде со "Стэмфорд Бридж" после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" в ближайшую субботу.

На прошлой неделе агент игрока Киа Джурабчан сообщил, что у его клиента есть на руках предложения от двух других клубов Премьер-Лиги, которыми, предположительно, являются "Арсенал" и "Тоттенхэм".


Метки Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2020 17:00

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  1. jirrort 03.08.2020 17:57 # jirrort
    Урааааааа

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  2. unclearness 03.08.2020 17:49 # unclearness
    Абсолютно все ссут на гпенсов, даже сами пенсы)

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  3. drogba11cool 03.08.2020 17:30 # drogba11cool
    Давно не уровень топ клуба, пусть пи3дует на 3 года в средний клуб

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  4. winnerd 03.08.2020 17:28 # winnerd
    он в 34 нормально ходить даже не сможет,ни то,чтобы бегать, да ещё и на скоростях Премьер Лиги. Иди набуй в Петунхэм

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  5. h22o 03.08.2020 17:20 # h22o
    пока-пока, косломордый

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  6. trent 03.08.2020 17:19 # trent
    Да пусть уходит, добротный игрок, но Челси более чем на год явно не нужен.

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  7. sisyazavr 03.08.2020 17:09 # sisyazavr
    Дамб-дамбы, могли бы и 3 года предложить

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  8. sexan 03.08.2020 17:02 # sexan
    Стало быть в Тоттенхем.

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