Виллиан на пороге ухода из "Челси"

Вингер Виллиан приблизился к уходу из "Челси", отклонив свежее предложение своего клуба о новом контракте.

Как сообщают The Guardian и ESPN, "синие" предложили Виллиану продлить сотрудничество только на два года, в ответ на что ожидаемо последовал отказ.



31-летний бразилец, как он неоднократно говорил, решительно настроен получить контракт минимум на три года — в "Челси" или где-нибудь еще.



Ожидается, что Виллиан объявит об отъезде со "Стэмфорд Бридж" после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" в ближайшую субботу.



На прошлой неделе агент игрока Киа Джурабчан сообщил, что у его клиента есть на руках предложения от двух других клубов Премьер-Лиги, которыми, предположительно, являются "Арсенал" и "Тоттенхэм".