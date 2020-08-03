Виллиан на пороге ухода из "Челси"
Вингер Виллиан приблизился к уходу из "Челси", отклонив свежее предложение своего клуба о новом контракте.
Как сообщают The Guardian и ESPN, "синие" предложили Виллиану продлить сотрудничество только на два года, в ответ на что ожидаемо последовал отказ.
31-летний бразилец, как он неоднократно говорил, решительно настроен получить контракт минимум на три года — в "Челси" или где-нибудь еще.
Ожидается, что Виллиан объявит об отъезде со "Стэмфорд Бридж" после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" в ближайшую субботу.
На прошлой неделе агент игрока Киа Джурабчан сообщил, что у его клиента есть на руках предложения от двух других клубов Премьер-Лиги, которыми, предположительно, являются "Арсенал" и "Тоттенхэм".
03.08.2020 17:00
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Последние комментарии:
Урааааааа
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Абсолютно все ссут на гпенсов, даже сами пенсы)
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Давно не уровень топ клуба, пусть пи3дует на 3 года в средний клуб
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он в 34 нормально ходить даже не сможет,ни то,чтобы бегать, да ещё и на скоростях Премьер Лиги. Иди набуй в Петунхэм
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пока-пока, косломордый
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Да пусть уходит, добротный игрок, но Челси более чем на год явно не нужен.
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Дамб-дамбы, могли бы и 3 года предложить
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Стало быть в Тоттенхем.
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